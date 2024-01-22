Український експорт через Чорне море – на максимумі за час повномасштабної війни – розвідка Британії
Про це Міноборони британії написало в звіті розвідки, яку публіюкуть в соцмережі X (Twitter).
"Такі показники стали можливими завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України і створенню одностороннього морського експортного каналу", - йдеться в дописі.
Ці показники перевищили місячні обсяги, досягнуті під час реалізації Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини, коли їх інспектувала росія.
"Україна досягла цього завдяки тому, що не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та надводні дрони", додали в розвідці Британії.
На початку року повідомлялось про 500 суден, який вийшло з українських портів.