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Український експорт через Чорне море – на максимумі за час повномасштабної війни – розвідка Британії

22 січня 2024, 13:56
Український експорт через Чорне море – на максимумі за час повномасштабної війни – розвідка Британії
В грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення росії.

Про це Міноборони британії написало в звіті розвідки, яку публіюкуть в соцмережі X (Twitter).

"Такі показники стали можливими завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України і створенню одностороннього морського експортного каналу", - йдеться в дописі. 

Ці показники перевищили місячні обсяги, досягнуті під час реалізації Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини, коли їх інспектувала росія. 

"Україна досягла цього завдяки тому, що не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та надводні дрони", додали в розвідці Британії.

На початку року повідомлялось про 500 суден, який вийшло з українських портів.

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