НАТО занепокоєне можливим саботажем москви кабелів і трубопроводів біля узбережжя Ірландії – The Times

Британія, Франція і Норвегія ведуть пошук російського підводного човна біля берегів Ірландії.

Минулого тижня збройні сили Франції, Великої Британії та Норвегії взяли участь у полюванні на ймовірний російський підводний човен біля західного узбережжя Ірландії. Французький літак Bréguet 1150 Atlantic патрулював у вівторок 28 травня біля графства Клер, а Велика Британія і Норвегія відправили літак Boeing Poseidon P-8, який спеціалізується на полюванні на підводні човни, в район біля міст Слайго й Донегал.

Російські ударні підводні човни часто присутні в міжнародних водах біля берегів Ірландії, але їхнє розташування викликало занепокоєння на найвищому рівні Сил оборони й серед європейських союзників. У цьому районі проходить газопровід Корріб, а також важливий підводний кабель.

Про це пише The Times.

"Відстеження підводних човнів — це те, для чого використовуються ці літаки. Той факт, що літаки позмінно спостерігають за тим, що відбувається, свідчить про те, що кожна країна сама по собі не в змозі виконати цю роботу. Зусилля, спрямовані на відстеження показують, наскільки серйозно вони [країни] ставляться до того, що відбувається. Це також показує, що Ірландія не здатна захистити себе. Ірландці були б залучені до цієї операції, якби мали чим допомогти", — сказав Кейр Джайлз, автор книги "Хто захистить Європу?" і аналітик з питань росії в лондонському аналітичному центрі Chatham House.

Перше місце в списку проблем, які впливають на Ірландію, посідає загроза, яку Росія становить для підводних газопроводів і оптоволоконних кабелів, що забезпечують зв'язок між Європою і Північною Америкою.

Перші ознаки російського інтересу до кабелів з'явилися три роки тому, коли "Янтар", корабель для збору розвідувальної інформації, на борту якого знаходяться два підводні апарати, здатні занурюватися на глибину до 6000 метрів, прибув до берегів Донегалу і Слайго. "Янтар" належить російському управлінню підводних досліджень, але європейські агентства вважають, що він побудований для здійснення диверсій.

"Існує незліченна кількість прикладів того, як дивні судна обстежують кабелі біля берегів Ірландії, і особливо вразливою є критично важлива інфраструктура біля західного узбережжя. москва вже позначила на карті значну частину морського дна, включаючи британські та ірландські вітрові турбіни, в готовності до будь-якого конфлікту, в якому диверсії можуть зіграти певну роль", — пише газета.