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"Українці борються за наші цінності та безпеку, ми не можемо від них відвернутися" – президент ПА НАТО

19 лютого 2025, 15:53
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Перестрелло закликав Альянс підтвердити непохитну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, права на самооборону та самовизначення та жити в мирі
Під час засідання Північноатлантичної ради (НАР) та керівництва Парламентської Асамблеї НАТО президент ПА Альянсу Маркос Перестрелло закликав до підтримки України та роботи над мирною угодою, яка гарантує безпеку як нашої держави, так і Європи, запобігає майбутній агресії та стримує автократів.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПА НАТО. 
 
Перестрелло закликав Альянс підтвердити непохитну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, права на самооборону та самовизначення та жити в мирі, а також працювати разом і з Україною над мирною угодою.
 
"Українці борються за наші демократичні цінності та за нашу безпеку, ми не можемо від них відвернутися", – сказав він і додав, що вже шість років Асамблея закликає до створення Центру демократичної стійкості, щоб "не показувати один на одного пальцем", а на добровільній основі ділитися передовим досвідом щодо того, як протистояти загрозам ззовні.
 
"НАТО залишається наріжним каменем і гарантом нашої колективної оборони та спільних демократичних цінностей", – наголосив Перестрелло.
 
За його словами, Європа і Північна Америка подолали свої розбіжності в минулому, і це можна зробити знову, маючи на увазі Вашингтонський договір 1949 року.
 
На думку президента ПА, Сполучені Штати мають рацію, очікуючи, що Європа та Канада повинні зробити більше у питаннях оборони. Він вважає, що країни зараз "на правильному шляху" до досягнення мети в 2%.
 
"Але треба було раніше визнати, що 2% недостатньо. І ці витрати в 2% не призводять автоматично до забезпечення можливостей, необхідних для нашої оборони. Зараз ми повинні виправити цю помилку", – зазначив Перестрелло.
 
Учасники також обговорили низку інших тем, які стоять на порядку денному НАТО під час підготовки Альянсу до Гаазького саміту, зокрема:
 
Плани стримування та оборони НАТО
  • Цілі витрат на оборону
  • Підтримка України НАТО
  • Співпраця НАТО-ЄС
  • Безпека в арктичному та балтійському регіонах і в південному сусідстві.
 
Ця зустріч є частиною засідань спільного комітету Асамблеї, які відбуваються кожного лютого в Брюсселі. Ці щорічні засідання є ключовою можливістю для законодавців країн Альянсу спілкуватися з лідерами НАТО, національними офіційними особами та ключовими експертами. Засідання не є відкритими.

 

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