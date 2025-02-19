"Українці борються за наші цінності та безпеку, ми не можемо від них відвернутися" – президент ПА НАТО

Перестрелло закликав Альянс підтвердити непохитну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, права на самооборону та самовизначення та жити в мирі

Під час засідання Північноатлантичної ради (НАР) та керівництва Парламентської Асамблеї НАТО президент ПА Альянсу Маркос Перестрелло закликав до підтримки України та роботи над мирною угодою, яка гарантує безпеку як нашої держави, так і Європи, запобігає майбутній агресії та стримує автократів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПА НАТО.

Перестрелло закликав Альянс підтвердити непохитну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, права на самооборону та самовизначення та жити в мирі, а також працювати разом і з Україною над мирною угодою.

"Українці борються за наші демократичні цінності та за нашу безпеку, ми не можемо від них відвернутися", – сказав він і додав, що вже шість років Асамблея закликає до створення Центру демократичної стійкості, щоб "не показувати один на одного пальцем", а на добровільній основі ділитися передовим досвідом щодо того, як протистояти загрозам ззовні.