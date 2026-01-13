​Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам – опитування КМІС

Критично низькою лишається довіра до ЗМІ, суддів та прокурорів.

Довіра українців до Сил Оборони лишається стабільно високою – 94% довіряють ЗСУ і лише 2% не довіряють (рік тому показники були, відповідно, 92% і 2%).

Служба безпеки - це одна інституція зі сфери безпеки – також зберігає досить високий рівень довіри (попри деяке зниження порівняно з минулим роком). Так, 51% українців довіряють СБУ, не довіряють – 26% (у грудні 2024 року показники були 54% до 21%). Водночас, довіра Національній поліції дещо знизилася. Так, 35% довіряють поліції, не довіряють – 46%. У грудні 2024 року 37% довіряли і 38% – не довіряли. Цього року до опитування також додали Національне антикорупційне бюро. Як свідчать результати 50% довіряють Нацагентству, не довіряють 31%. Водночас критично низькою лишається довіра судам і прокурорам. Лише 15% українців довіряють судам і лише 12% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно, 62% і 64%. Порівняно з минулим роком ситуація істотно не змінилася не змінилася.

Щодо інституцій громадянського суспільства, то в Україні зберігається висока довіра волонтерам – 79% їм довіряють і лише 7% не довіряють (у грудні 2024 року показники були 81% і 5% відповідно). Довіра українським ЗМІ лишається доволі низькою, хоча за останній рік ситуація трохи покращилася. Так, зараз українським ЗМІ довіряють 34%, не довіряють – 42% (решта 25% мають невизначене ставлення). У грудні 2024 року довіряли 27%, не довіряли – 42%.

Церква раніше була інституцією-лідером за довірою, проте за останні роки істотно втратила в довірі. За останній рік ситуацію з довірою Церкві трохи покращилася – зараз 44% довіряють Церкві і 28% не довіряють. У 2024 році співвідношення було 40% до 26%. Довіра до Уряду трохи вища, проте теж низька: зараз довіряють 23% (у грудні 2024 року – 20%), не довіряють – 56% (у грудні 2024 року – 53%). Разом із цим більшість українців проти проведення виборів зараз.

Президенту довіряють 57%, у рудні 2024 року цей показник був 45%. Водночас показник недовіри майже не змінився – 31% у 2024 році і 33% у 2025-му.