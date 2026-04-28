Українця, якого розшукував Інтерпол за втечу з бельгійської в’язниці, затримали в Польщі
28 квітня 2026, 17:31
Facebook / Policja Lubelska
У польському Любліні затримали 45-річного українця, який торік утік із в’язниці в Бельгії. Там він відбував покарання за вбивство литовця.
Про це повідомила поліція Любліна.
Громадянин України втік з бельгійської в’язниці в ніч проти 13 серпня 2025 року. Там він відбував 27-річний термін за вбивство литовського водія вантажівки.
Повідомляється, що злочин стався у травні 2015 року на стоянці на автомагістралі, де "мала відбутися грошова операція, пов’язана з контрабандою наркотиків". Тоді українець, за даними слідства, кілька разів ударив ножем литовського кур’єра. Від зазнаних травм той помер.
На момент утечі українця з бельгійської в’язниці йому залишалося відбути ще 16 років покарання. Були підозри, що чоловік міг виїхати за межі Бельгії, тому його оголосили в розшук за "червоною нотою" Інтерполу та Європейським ордером на арешт. Інформацію про розшук українця також отримали поліціянти відділу розшуку та ідентифікації осіб воєводського управління в Любліні, які у співпраці з іншими польськими правоохоронцями встановили, що втікач, ймовірно, перебуває на території їхнього воєводства. Зрештою, українця затримали 24 квітня на одній із люблінських автостоянок.
"Здивований 45-річний чоловік не чинив опору, у нього не було жодних шансів на втечу", – кажуть у поліції.
Затриманого помістили під варту. Зараз він чекає на екстрадицію.