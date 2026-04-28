Українця, якого розшукував Інтерпол за втечу з бельгійської в’язниці, затримали в Польщі

У польському Любліні затримали 45-річного українця, який торік утік із в’язниці в Бельгії. Там він відбував покарання за вбивство литовця.

Про це повідомила поліція Любліна.

Громадянин України втік з бельгійської в’язниці в ніч проти 13 серпня 2025 року. Там він відбував 27-річний термін за вбивство литовського водія вантажівки.

Повідомляється, що злочин стався у травні 2015 року на стоянці на автомагістралі, де "мала відбутися грошова операція, пов’язана з контрабандою наркотиків". Тоді українець, за даними слідства, кілька разів ударив ножем литовського кур’єра. Від зазнаних травм той помер.