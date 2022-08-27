"Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС

Кошти планують залучити від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС

"Понад 2,5 млрд грн має отримати "Укренерго" від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці", - повідомляє прес-служба Укренерго у Facebook.

"За останній тиждень (22-28 серпня) було продано увесь доступний перетин в напрямках Румунії та Словаччини. В аукціонах брали участь від 6 до 10 компаній. Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год", - йдеться у повідомленні.

У порівнянні з минулим тижнем середньозважена ціна доступу збільшилася на 30% і становить 16,2 тис грн/МВт*год. Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня в напрямку Словаччини – 21 тис. грн/МВт*год.

За даними компанії, також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год.