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"Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС

Ольга
Матарикіна
Кошти планують залучити від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС
"Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС Фото з вільного доступу
"Понад 2,5 млрд грн має отримати "Укренерго" від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці", - повідомляє прес-служба Укренерго у  Facebook.
 
"За останній тиждень (22-28 серпня) було продано увесь доступний перетин в напрямках Румунії та Словаччини. В аукціонах брали участь від 6 до 10 компаній. Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год", -  йдеться у повідомленні. 
 
У порівнянні з минулим тижнем середньозважена ціна доступу збільшилася на 30% і становить 16,2 тис грн/МВт*год. Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня в напрямку Словаччини – 21 тис. грн/МВт*год.
 
За даними компанії, також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год.
 
 
 
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27 08 2022 19:16
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