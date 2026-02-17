Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уражено гелікоптер Ка-27 та три пункти управління БпЛА ворога – Генштаб

17 лютого 2026, 14:33
Вертоліт уражений у Криму, пункти управління - на тимчасово окупованих територіях та в рф.
Сили оборони уразили вертоліт Ка-27 у Криму, а в росії та на ТОТ – три пункти управління БпЛА ворога.
 
Про це розповіли у Генштабі. 
 
"У рамках системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника", – йдеться у повідомленні. 
 
У ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські бійці уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.
 
Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:
 
  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
  • у районі Анатоліївки (Курська область, рф);
  • у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).
 
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
 
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", – наголосили у Генштабі. 

 

