Уряд Литви подав у відставку

Причиною є переформатування правлячої коаліції.

Уряд Литви на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене у вівторок, 23 червня, подав у відставку після майже дев’яти місяців перебування при владі.

Про це повідомляє місцевий портал Delfi.

Під час засідання Кабінету міністрів Ругінене назвала цей день складним, але водночас таким, що дає змогу оцінити роботу уряду за останній рік.

"Я щиро задоволена командою, яка зараз сидить за столом. Попри всі труднощі, нам справді є чим пишатися, і кожен із вас зробив великий внесок у добробут нашої держави та покращення життя людей", – сказала вона.