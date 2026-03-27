Усі країни НАТО вперше виконали вимогу про військові витрати на рівні 2% ВВП

27 березня 2026, 08:55
Фото: з вільного доступу
Торік 32 держави спрямували на військову сферу близько 1,4 трильйона доларів.
 Вперше усі держави-члени сумлінно виконали вимогу щодо виділення на оборонні потреби не менше 2% свого ВВП.
 
Про це у щорічному звіті про діяльність Альянсу зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 
Загалом у 2025 році 32 держави, що входять до оборонного блоку, спрямували на військову сферу близько 1,4 трильйона доларів. Порівняно з 2024 роком зростання склало 6%.
 
Поки що пасуть задніх, але вже принаймні не порушують принципи Альянсу щодо фінансування Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія і Канада - кожна має показник у 2% ВВП. На першому ж місці за витратами у перерахунку на валовий продукт Польща - 4,3%.
 
Рівень у 3% перевищили чотири країни - Литва, Латвія, Естонія і Данія. Показово, що серед лідерів НАТО за відносними вкладеннями в оборонну галузь - чотири держави, що мають кордон з росією.
 
Марк Рютте відзначив, що раніше європейські члени НАТО надмірно покладалися на військову міць США. Але тепер вони беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку, що робить Альянс "сильнішим, ніж коли-небудь раніше".
 
До 2035 року країни НАТО зобов'язалися довести рівень витрат на оборону до показника у 5% ВВП.

 

