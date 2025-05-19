Узгоджений покроковий план обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000" – Умєров
19 травня 2025, 21:07
Wikipedia
До роботи залучені всі ключові інституції: від Міноборони до Офісу омбудсмана.
У Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.
Про це заявляє міністр оборони України Рустем Умєров.
Під час доповіді Президенту Володимиру Зеленському Рустем Умєров детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.
"Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив", — зазначив Умєров.
Очільник Міноборони наголосив, що "ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій".
"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених", — додає Умєров.
До роботи залучені всі ключові інституції: Міноборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав
людини.
"Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна — повернути кожного", — наголосив міністр.