Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Узгоджений покроковий план обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000" – Умєров

19 травня 2025, 21:07
Узгоджений покроковий план обміну полоненими у форматі
Wikipedia
До роботи залучені всі ключові інституції: від Міноборони до Офісу омбудсмана.
У Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.
 
Про це заявляє міністр оборони України Рустем Умєров.
 
Під час доповіді Президенту Володимиру Зеленському Рустем Умєров детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.
 
"Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив", — зазначив Умєров.
 
Очільник Міноборони наголосив, що "ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій".
 
"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених", — додає Умєров.
 
До роботи залучені всі ключові інституції: Міноборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав
людини.
 

"Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна — повернути кожного", — наголосив міністр.

війна в Україніросія окупантиМіноборони України

Останні матеріали

Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється