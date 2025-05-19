Узгоджений покроковий план обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000" – Умєров

"Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив", — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони наголосив, що "ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій".

"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених", — додає Умєров.

До роботи залучені всі ключові інституції: Міноборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав

людини.