В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та рф
24 січня 2026, 13:13
Абу-Дабі. Фото: arabnews.com
У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.
В Абу-Дабі у суботу, 24 січня розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану.
Про це повідомляє Sky News.
За інформацією джерел, переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже відновилися.
За даними ЗМІ, зустрічі проходять у різних форматах.
"Оскільки зустріч відбудеться за закритими дверима, поки що невідомо, що принесе сьогоднішній день", - зазначає Sky News.
Нагадаємо, вчора, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори делегацій України, росії та США. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.