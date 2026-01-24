Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та рф

24 січня 2026, 13:13
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та рф
Абу-Дабі. Фото: arabnews.com
У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.
В Абу-Дабі у суботу, 24 січня розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
За інформацією джерел, переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже відновилися.
 
У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.
 
За даними ЗМІ, зустрічі проходять у різних форматах.
 
"Оскільки зустріч відбудеться за закритими дверима, поки що невідомо, що принесе сьогоднішній день", - зазначає Sky News.
 
Нагадаємо, вчора, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори делегацій України, росії та США. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

 

