В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та рф

В Абу-Дабі у суботу, 24 січня розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією джерел, переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже відновилися.

У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.