В Гаазі назвали провулок біля посольства росії "Слава Україні"

Громада району в нідерландському місті Гаага перейменувала пішохідну та велосипедну зону біля будівель посольства росії в Нідерландах на "Слава Україні".

Про це пише Укрінформ.

Нідерландці у такий спосіб хочуть продемонструвати свою солідарність і підтримку Україні, де все ще триває російське повномасштабне вторгнення.

"Як ви можете побачити, тут розташовані будівлі офіційного представництва злочинного режиму, яким є посольство рф. І ми подумали, що було б добрим жестом у знак солідарності та підтримки назвати цей невеликий провулок, розташований поруч із російським посольством, який не має зараз назви – перейменувати його на провулок "Слава Україні". Laantje нідерландською означає провулок, маленький провулок. Отже, це було нашою основною ідеєю. Ми є громадою міста Гаага, але ми також є громадянами Нідерландів. І як ви знаєте, Нідерланди активно підтримують, назвемо це так, антипутінський альянс. І ми подумали, що це могло б бути гарним жестом саме зараз, після візиту Зеленського до Нідерландів. Ми пишаємося тим, що зробили це. Я маю на увазі, що це – знак підтримки України і її народу і, якщо дозволите сказати, її Збройних Сил. Це дуже важливо", – сказав мешканець Гааги та ініціатор перейменування Джеймс де Буй.

Нідерландець зазначив, що цією маленькою вуличкою щодня ходять сотні дітей, оскільки тут є багато шкіл.

"Вони їздять на велосипедах і йдуть пішки цим провулком до шкіл і до спортивних майданчиків. І ми хотіли б, щоб кожного разу, ця табличка їм нагадувала про те, що вони і ми – привілейовані жити тут, у Нідерландах, де немає війни", – підкреслив він.

На відкриття таблички з назвою "Слава Україні" запросили двох українок. Співзасновниця Фундації "Ватага" Уляна Бунь, яка вже багато років проживає в Нідерландах, наголосила, що така табличка біля посольства росії є дуже важливою та символічною в Гаазі.

"Коли є табличка "Слава Україні" в Гаазі, то це дуже великий знак солідарності, знак підтримки. Звичайно, що найкраще було б, якби російське посольство отримувало пошту або замовляло щось на адресу "Слава Україні" – це було б ідеально, але це наступний крок", – сказала Уляна Бунь.

Українка Ольга Король, яка через війну переїхала до Нідерландів, зауважила, що для українців, які були змушені покинути свої рідні домівки, табличка "Слава Україні" – це маленька перемога.

"Я думаю, що я зараз скажу від десятків тисяч українців, які знаходяться в Нідерландах через війну, що це – маленька перемога відчувається. Бачити біля посольства росії "Слава Україні" – це відчуття наповнення та наснаги. Ми переповнені вдячністю до нідерландської спільноти, яка нас підтримує. І хочеться, щоб "Слава Україні" звучало всюди зі словами "Ми перемогли", – додала Король.