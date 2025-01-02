Екіпажі ворожих бортів загинули.

Головне управління розвідки заявило, що за уточненою інформацією внаслідок операції біля берегів Криму 31 грудня ракетами з дронів Magura V5 було знищено не один, а два російські гелікоптери, а третій – ушкоджено.

Про це ГУР МОУ написало на сайті.

"Рекорд оновлено — ракетні "Маґури" у Чорному морі знищили два гелікоптери рф.Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться на сайті розвідки.

Також там уточнили, що за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Також ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.

Нагадаємо, що 31 грудня ми повідомляли, що морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму.