В МЗС Туреччини розповіли, коли можливий "прорив" у переговорах України з рф

Міністр назвав "очевидною" логіку нинішньої ескалації

Найближчими місяцями конфлікт між росією та Україною може перейти в більш напружену фазу, після чого, ймовірно, відкриється вікно для дипломатичного прориву.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє телеканал TRT Haber.

За його словами, обидві сторони нарощують військові зусилля, намагаючись не демонструвати слабкість, що тільки збільшує кількість жертв і руйнувань.

"Зараз обидві сторони дійсно посилюють підготовку. Бої стають дедалі інтенсивнішими. Сьогодні знову відбулися бомбардування, і вони тривають", - зазначив Фідан.