В МЗС Туреччини розповіли, коли можливий "прорив" у переговорах України з рф

05 жовтня 2025, 10:51
В МЗС Туреччини розповіли, коли можливий
Фото: unian.ua
Міністр назвав "очевидною" логіку нинішньої ескалації
Найближчими місяцями конфлікт між росією та Україною може перейти в більш напружену фазу, після чого, ймовірно, відкриється вікно для дипломатичного прориву.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє телеканал TRT Haber.
 
За його словами, обидві сторони нарощують військові зусилля, намагаючись не демонструвати слабкість, що тільки збільшує кількість жертв і руйнувань.
 
"Зараз обидві сторони дійсно посилюють підготовку. Бої стають дедалі інтенсивнішими. Сьогодні знову відбулися бомбардування, і вони тривають", - зазначив Фідан.
 
Міністр назвав "очевидною" логіку нинішньої ескалації.
 
"Кожна сторона направляє сигнал іншій - якщо знадобиться, я готовий битися, у мене є воля, рішучість і ресурси. Тому подумай про себе", - сказав глава турецького МЗС.
 
Він додав, що така тактика типова для військових стратегій - якщо одна сторона проявить поступливість, інша негайно посилює тиск.
 
Фідан наголосив, що Туреччина підтримує діалог з усіма учасниками - зі США, Україною та росією.
 
На його думку, зустріч путіна і Дональда Трампа на Алясці допомогла уточнити позиції, але головне спірне питання залишається незмінним - близько 25-30% території Донецької області, які москва досі не контролює.
 
"росія прагне зайняти цей регіон. Київ же наполягає: "Ця територія має ключове значення для нашої цілісності, і ми не можемо поступитися нею без бою". росіяни відповідають: "Ми продовжимо війну, якою б не була ціна. Після взяття цієї території підемо далі. Щоб не втратити решту, віддайте її". На що українці заперечують: "Якщо поступимося зараз, це призведе до нових втрат у майбутньому", - пояснив глава МЗС позиції сторін.
 
Міністр також повідомив, що за підсумками контактів з американськими та європейськими представниками складається розуміння: переговорний прорив можливий за кілька місяців, і "проблема вже чітко позначена".
 
Він додав, що в Анкарі розглядають різні варіанти компромісних рішень, які могли б зблизити сторони.

 

