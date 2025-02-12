В СБУ розповіли, як викрили голову Антитерористичного центру на співпраці з рф

Його затримував особисто голова СБУ Василь Малюк.

Сьогодні зранку Служба безпеки України затримала керівника Антитерористичного центру полковника Дмитра Козюру за співпрацю з російськими спецслужбами. Його затримував особисто голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як розповіли в СБУ, для того, щоб затримати ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. "Зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок "щура" - контакти, спілкування, переписки, буквально "жили" в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням", - розповіли в СБУ. За словами Малюка, він особисто контролював справу, а про розробку та реалізацію спецоперації доповідалось на пряму президенту Володимиру Зеленському.

Зазначається, що СБУ не лише викрила Козюру на зраді, а й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки передавала ворогу великий масив дезінформації. Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.

"Така спецоперація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу. З початку повномасштабного вторгнення ми провели серйозний процес очищення, який триває і досі. Робимо все, аби захистити нашу державу від внутрішніх і зовнішніх ворогів", – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів діяльності агентурної мережі ФСБ. Завданням зрадників було передавати ворогу дані про дислокацію військ, озброєння, стан критичної інфраструктури та результати ракетних ударів.