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В США поліція забороняє журналістам працювати у комендантську годину

12 червня 2025, 12:53
В США поліція забороняє журналістам працювати у комендантську годину
з вільних джерел
Навіть попри наявність дозволів діє жорстка заборона.

В американскьому місті Лос-Анджелесі тривають масові заворушення проти антиіммігрантських рейдів, що вже перекинулися й на інші міста США. 

Через це страждають навіть журналісти, пише BBC.

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс ввела комендантську годину, але попри офіційні дозволи для роботи журналістів поліція забороняє роботу їм.

Попри те, що мер і начальник поліції заявили, що представники ЗМІ мають право перебувати в зоні дії комендантської години, правоохоронці ці заяви ігнорують. 

Так, один з офіцерів пригрозив журналістам BBC арештом незалежно від того, хто ви.

Порушення прав журналістів зафіксували і під час безпосереднього висвітлення протестів, коли в неділю ввечері фотограф New York Post Тобі Кенхем отримав поранення в голову гумовою кулею. Виступв її офіцер дорожнього патруля Каліфорнії. 

Під час протестів журналіст мав при собі пресперепустку і знімав сутички між протестувальниками і поліцією. 

Навіть на тлі офіційних заяв уряду, дії поліції проти журналістів викликають занепокоєння правозахисників та міжнародних медіаорганізацій.

Також вчора у Лос-Анджелесі ввели комендантську годину через протести.

 

СШАпротестиполіціяжурналісти

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