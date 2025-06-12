В США поліція забороняє журналістам працювати у комендантську годину

Навіть попри наявність дозволів діє жорстка заборона.

В американскьому місті Лос-Анджелесі тривають масові заворушення проти антиіммігрантських рейдів, що вже перекинулися й на інші міста США.

Через це страждають навіть журналісти, пише BBC.

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс ввела комендантську годину, але попри офіційні дозволи для роботи журналістів поліція забороняє роботу їм.

Попри те, що мер і начальник поліції заявили, що представники ЗМІ мають право перебувати в зоні дії комендантської години, правоохоронці ці заяви ігнорують.

Так, один з офіцерів пригрозив журналістам BBC арештом незалежно від того, хто ви.

Порушення прав журналістів зафіксували і під час безпосереднього висвітлення протестів, коли в неділю ввечері фотограф New York Post Тобі Кенхем отримав поранення в голову гумовою кулею. Виступв її офіцер дорожнього патруля Каліфорнії.

Під час протестів журналіст мав при собі пресперепустку і знімав сутички між протестувальниками і поліцією.

Навіть на тлі офіційних заяв уряду, дії поліції проти журналістів викликають занепокоєння правозахисників та міжнародних медіаорганізацій.

Також вчора у Лос-Анджелесі ввели комендантську годину через протести.