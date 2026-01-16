Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У суботу Київ і Вашингтон проведуть консультації щодо гарантій безпеки

16 січня 2026, 20:56
У суботу Київ і Вашингтон проведуть консультації щодо гарантій безпеки
Фото: з вільних джерел
Українську делегацію очолюватиме Рустем Умєров.

Українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у суботу зустрінеться з американськими партнерами у Маямі для консультацій.

Про це повідомила пані посол України у США Ольга Стефанішина на Facebook-сторінці. 

Мета візиту – доопрацювання домовленостей щодо гарантій безпеки та економічного розвитку України. За словами Стефанішиної, Україна працює над двома ключовими документами: угодами про гарантії безпеки та планом економічного процвітання на суму до 800 мільярдів доларів, які можуть бути підписані під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що українська делегація вирушила до США для підготовки угоди зі Сполученими Штатами. Наступного тижня очікується участь президентів України і США у Давоському економічному форумі, де вони мають фіналізувати документ про "процвітання" України.

План економічного розвитку передбачає залучення близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років для відновлення країни та стимулювання її економіки. Угода відкриє шлях для грантів, позик та інвестицій від приватних компаній і міжнародних партнерів.

Раніше ми також писали, що у Давосі можуть домовитися про $800 млрд допомоги Україні.

 

СШАУкраїнагарантії безпеки

