У Давосі можуть домовитися про $800 млрд допомоги Україні
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі може бути підписаний рамковий документ щодо виділення Україні до 800 млрд доларів фінансової підтримки з боку США для відновлення та розвитку після завершення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що для України ключовим є не швидкість підписання документа, а його зміст і повнота, щоб у ньому були враховані всі національні інтереси.
"Питання не в тому, щоб терміново підписати документ сьогодні. Важливо, щоб у ньому були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами. Щоб Україна не залишилася “гола і боса” після війни, а мала реальну, довгострокову фінансову підтримку. Саме над цим ми зараз працюємо", - підкреслив Зеленський.
Водночас президент зазначив, що Україна та Сполучені Штати наразі не повністю збігаються в позиціях щодо окремих пунктів потенційної мирної угоди.
За його словами, переговори з американською стороною тривають, і Україна наполягає на умовах, які гарантуватимуть безпеку, економічну стабільність та можливість повноцінного післявоєнного відновлення.
Всесвітній економічний форум 19 по 23 січня 2026 року.