У Давосі можуть домовитися про $800 млрд допомоги Україні

16 січня 2026, 15:32
Фото: АР
Україна та США працюють над документом щодо фінансової підтримки після війни, який можуть обговорити або підписати в Давосі.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі може бути підписаний рамковий документ щодо виділення Україні до 800 млрд доларів фінансової підтримки з боку США для відновлення та розвитку після завершення війни. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що для України ключовим є не швидкість підписання документа, а його зміст і повнота, щоб у ньому були враховані всі національні інтереси.

"Питання не в тому, щоб терміново підписати документ сьогодні. Важливо, щоб у ньому були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами. Щоб Україна не залишилася “гола і боса” після війни, а мала реальну, довгострокову фінансову підтримку. Саме над цим ми зараз працюємо", - підкреслив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна та Сполучені Штати наразі не повністю збігаються в позиціях щодо окремих пунктів потенційної мирної угоди.

За його словами, переговори з американською стороною тривають, і Україна наполягає на умовах, які гарантуватимуть безпеку, економічну стабільність та можливість повноцінного післявоєнного відновлення.

Всесвітній економічний форум 19 по 23 січня 2026 року.

 

Давоспідтримка України

