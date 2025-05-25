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Вашингтон просить Ізраїль відкласти велику наземну операцію в Газі

25 травня 2025, 19:04
Вашингтон просить Ізраїль відкласти велику наземну операцію в Газі
Фото: з вільного доступу
На сьогодні єдина угода, яку має Єрусалим це "фреймворк Віткоффа", який включає звільнення 10 заручників і 60-денне припинення вогню.

Білий дім просив Ізраїль відкласти повномасштабну військову операцію в Газі в межах зусиль, спрямованих на проведення переговорів щодо угоди про звільнення заручників.

Про це повідомляє The Jerusalem Post

Видання пише, що прохання США включає два ключових компоненти: відкласти повномасштабну операцію в Газі і дозволити поточним переговорам щодо звільнення заручників продовжуватись паралельно з триваючої військовою операцією в анклаві.

Попри те, що Ізраїль зараз проводить значні операції в Газі, офіційні особи в Єрусалимі дали зрозуміти, що після початку повномасштабної наземної операції Ізраїль не відійде з територій, куди його війська увійдуть.

Тиждень тому Ізраїль відкликав свою делегацію з Катару після того, як терористична організація Хамас наполягала на американських гарантіях щодо припинення війни в рамках будь-якої угоди.

Ізраїльські політики кажуть, що єдина угода, яка наразі лежить на столі, це "фреймворк Віткоффа", який включає звільнення 10 заручників і 60-денне припинення вогню.

Ізраїльські журналісти пишуть, що "ці перемовини зайшли в глухий кут".

 

Ізраїль. сектор Газа

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