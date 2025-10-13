Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія надасть 27 млн доларів допомоги на гуманітарну підтримку Сектора Газа

13 жовтня 2025, 09:53
Британія надасть 27 млн доларів допомоги на гуманітарну підтримку Сектора Газа
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Допомога спрямована на тих, хто страждає від голоду і хвороб
Велика Британія надасть пакет допомоги на суму 20 млн фунтів стерлінгів (27 млн доларів) для забезпечення доступу до води, санітарії та гігієнічних послуг у Секторі Газа.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє Reuters.
 
В уряді також зазначили, що фінансування буде надане через ЮНІСЕФ, Всесвітню продовольчу програму (WFP) та Норвезьку раду у справах біженців. Допомога спрямована на тих, хто страждає від голоду і хвороб.
 
Крім того, Британія проведе триденний саміт із питань відбудови Гази, в якому візьмуть участь представники урядів, приватного сектору та фінансових інституцій розвитку, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку.
 
Цього фінансового року Британія вже надала 74 млн фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки Палестині, яку у вересні офіційно визнала державою.

 

Сектор ГазиІзраїль. сектор Газа

