Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

The Wall Street Journal описало походження плану Трампа щодо миру в Україні

25 листопада 2025, 10:54
The Wall Street Journal описало походження плану Трампа щодо миру в Україні
Фото: reuters.com
У жовтні Трамп дав команді з національної безпеки завдання розробити план припинення війни в Україні, подібний до угоди щодо Гази.

Американське видання The Wall Street Journal розповіло про створення 28-пунктного плану адміністрації Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни рф проти України.

За даними видання, у жовтні Трамп дав команді з національної безпеки завдання розробити план припинення війни в Україні, подібний до угоди щодо Гази. Під час польоту з Близького Сходу, після укладення угоди між Ізраїлем та Хамас, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали формувати перший проєкт плану.

Віткофф і Кушнер отримували інформацію від інсайдера з кремля, а російський внесок зробив Кіріл Дмитрієв, близький до путіна та знайомий із Кушнером. Дмитрієва запросили до Маямі для триденної серії обговорень, а також організували кілька дзвінків з президентом України Володимиром Зеленським.

Коли план просочився у пресу, виявилося, що його умови були вигідні Кремлю, що викликало критику європейських урядів та прихильників Києва в Конгресі США. За словами посадовців, план відображав спробу Віткоффа і Кушнера заручитися підтримкою путіна, який неодноразово відкидав спроби Білого дому припинити бойові дії.

Дмитрієв наполягав на вимогах, вигідних росії: не брати Україну в НАТО, повний вихід українських військ із Донбасу та скорочення чисельності армії. Також пропонували підписати економічні угоди у сферах штучного інтелекту та енергетики.

Віткофф і Кушнер запросили секретаря РНБО Рустема Умєрова, який зазначив, що план вигідніший для росії, аніж для України, і порадив звернутися до Зеленського. 16 листопада український президент ознайомився з планом, подякував за зусилля і пообіцяв повернутися зі своїми думками.

Державний секретар Марко Рубіо отримав копію плану 18 листопада. Після оприлюднення деталей плану Білий дім зіткнувся з кризою через односторонні умови, а Рубіо відповідав на запити розлючених європейських чиновників і законодавців. За його словами, план підготовлений США і враховує інформацію як від російської, так і від української сторони.

СШАДональд ТрампСектор Газивійна в Українімирний план

Останні матеріали

29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється