The Wall Street Journal описало походження плану Трампа щодо миру в Україні

Американське видання The Wall Street Journal розповіло про створення 28-пунктного плану адміністрації Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни рф проти України.

За даними видання, у жовтні Трамп дав команді з національної безпеки завдання розробити план припинення війни в Україні, подібний до угоди щодо Гази. Під час польоту з Близького Сходу, після укладення угоди між Ізраїлем та Хамас, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали формувати перший проєкт плану.

Віткофф і Кушнер отримували інформацію від інсайдера з кремля, а російський внесок зробив Кіріл Дмитрієв, близький до путіна та знайомий із Кушнером. Дмитрієва запросили до Маямі для триденної серії обговорень, а також організували кілька дзвінків з президентом України Володимиром Зеленським.

Коли план просочився у пресу, виявилося, що його умови були вигідні Кремлю, що викликало критику європейських урядів та прихильників Києва в Конгресі США. За словами посадовців, план відображав спробу Віткоффа і Кушнера заручитися підтримкою путіна, який неодноразово відкидав спроби Білого дому припинити бойові дії.

Дмитрієв наполягав на вимогах, вигідних росії: не брати Україну в НАТО, повний вихід українських військ із Донбасу та скорочення чисельності армії. Також пропонували підписати економічні угоди у сферах штучного інтелекту та енергетики.

Віткофф і Кушнер запросили секретаря РНБО Рустема Умєрова, який зазначив, що план вигідніший для росії, аніж для України, і порадив звернутися до Зеленського. 16 листопада український президент ознайомився з планом, подякував за зусилля і пообіцяв повернутися зі своїми думками.

Державний секретар Марко Рубіо отримав копію плану 18 листопада. Після оприлюднення деталей плану Білий дім зіткнувся з кризою через односторонні умови, а Рубіо відповідав на запити розлючених європейських чиновників і законодавців. За його словами, план підготовлений США і враховує інформацію як від російської, так і від української сторони.