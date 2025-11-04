У Радбезі ООН розпочинаються переговори щодо міжнародних сил у Газі

Він має стати основою для обговорення найближчими днями.

США 3 листопада передали кільком членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про формування міжнародних сил у Газі. Документ, позначений як "Чутливий, але не секретний", передбачає надання США та іншим учасникам широких повноважень для управління Газою й підтримання безпеки до кінця 2027 року з можливістю подовження мандату.

Про це пише Axios.

Як повідомив американський посадовець, проєкт резолюції має стати основою для переговорів у Раді Безпеки ООН найближчими днями. Метою є провести голосування й розпочати розгортання перших військ у Газі до січня. Також він наголосив, що Міжнародні сили безпеки (ISF) будуть "силами правоохоронних органів, а не миротворчими".

Вони складатимуться з військ кількох країн-учасниць і створюватимуться за погодженням з "Радою миру" Гази. За задумом президента США Дональда Трампа, очолить її він особисто. ISF відповідатимуть за безпеку кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, захист цивільного населення та гуманітарних коридорів. А також підготовку нової палестинської поліції для спільної роботи у виконанні місії.

У проєкті зазначено, що ISF стабілізуватимуть безпеку в Газі. Вони забезпечуватимуть демілітаризацію сектору, включно зі знищенням та недопущенням відновлення військової, терористичної та наступальної інфраструктури. Зокрема передбачено остаточне виведення з експлуатації зброї недержавних збройних формувань. Це означає, що мандат передбачає роззброєння терористичного угруповання Хамас, якщо воно або його члени не виконають це добровільно.

У проєкті також йдеться, що ISF виконуватиме "додаткові завдання, необхідні для підтримки угоди щодо Гази". Метою сил є забезпечення безпеки в Газі під час перехідного періоду, коли Ізраїль поступово виводитиме війська з додаткових районів, а Палестинська адміністрація проводитиме реформи для довгострокового контролю над сектором.