США очікують, що Україна і росія погодять мирну угоду до кінця року

Американська сторона прагне, щоб Україна та росія досягли "мирної угоди", яка завершить російсько-українську війну, вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією обізнаних джерел, представники адміністрації Дональда Трампа поспішають із підготовкою нової рамкової угоди за зразком мирної угоди щодо Гази, попри те, що Україна та європейські союзники фактично не брали участі у розробці документу.

Прагнення відновити переговори стало пріоритетом для Трампа останніми тижнями, після того як США сприяли перемир’ю в Газі. Як зазначають джерела, Трамп прагне прискорити закінчення війни в Україні та домогтися угоди до кінця року.

Війна, яка наближається до свого четвертого року, посилила розчарування президента США, який регулярно підкреслює свої здатності укладати угоди та вважає, що не отримав належної оцінки за інші дипломатичні успіхи.

Кореспондент Axios з міжнародних питань та аналітик CNN Барак Равід повідомив, що президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс обговорили "мирний" план президента США Дональда Трампа.

"За інформацією джерела, обізнаного з ситуацією, Зеленський поспілкувався з віцепрезидентом Венсом і обговорив мирний план США", — написав Равід в соціальній мережі Х.