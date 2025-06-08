Вбивство дружини та доньки українського військового у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви

16-річний підліток зізнався у завданні ножових поранень своїй матері й сестрі, а потім у їхньому підпалі.

Пожежній бригаді надійшов виклик уранці 6 червня приблизно о 9.30 про пожежу у квартирі в парафіяльному будинку в Хаасроде. Будівля належить місцевому церковному старості, але муніципалітет орендував її для розміщення біженців з України.

Після того, як пожежу взяли під контроль, пожежники виявили тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її шестирічну дочку, яку реанімували, але вона також померла. Обидві жертви мали ножові поранення на тілі, а висновок пожежного експерта показав, що пожежу влаштували навмисно. Прокуратура Левена розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

Син був у школі під час пожежі. Незрозуміло, якими були його мотиви, 8 червня він постане перед судом у справах неповнолітніх.