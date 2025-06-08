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Вбивство дружини та доньки українського військового у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви

08 червня 2025, 12:05
Вбивство дружини та доньки українського військового у Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син жертви
з вільних джерел
У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового.
У розслідуванні подвійного вбивства після пожежі в бельгійському Хаасроде, у якому загинули 46-річна жінка та її шестирічна дочка, син сім'ї дав свідчення.
 
Про це повідомляє бельгійський мовник VRT із посиланням на прокуратуру.
 
16-річний підліток зізнався у завданні ножових поранень своїй матері й сестрі, а потім у їхньому підпалі.
Пожежній бригаді надійшов виклик уранці 6 червня приблизно о 9.30 про пожежу у квартирі в парафіяльному будинку в Хаасроде. Будівля належить місцевому церковному старості, але муніципалітет орендував її для розміщення біженців з України.
 
Після того, як пожежу взяли під контроль, пожежники виявили тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її шестирічну дочку, яку реанімували, але вона також померла. Обидві жертви мали ножові поранення на тілі, а висновок пожежного експерта показав, що пожежу влаштували навмисно. Прокуратура Левена розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.
 
Син був у школі під час пожежі. Незрозуміло, якими були його мотиви, 8 червня він постане перед судом у справах неповнолітніх.

 

Бельгіявійна в Україніросія окупанти

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