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Венс назвав головну мету перемовин з Іраном у Швейцарії

21 червня 2026, 11:57
Венс назвав головну мету перемовин з Іраном у Швейцарії
Wikipedia
Зокрема, говоритимуть про ядерне питання та припинення вогню в Лівані.
Під час майбутніх переговорів з Іраном у Швейцарії головними пріоритетами США будуть визначення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях та припинення вогню в Лівані.
 
Про це повідомляє телеканал CNN, який цитує заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.
 
Перед своїм відльотом до Швейцарії віцепрезидент зазначив, що розраховує на просування у переговорах щодо поводження з іранськими ядерними матеріалами. За його словами, американська сторона залучить до процесу як вище політичне керівництво, так і технічних фахівців.
 
"На чолі процесу стоятиме політичне керівництво вищого рівня, а технічна команда, очевидно, залишатиметься безпосередньо на місці", – пояснив Джей Ді Венс.
 
Він уточнив, що сам зможе перебувати у Швейцарії лише один або два дні, проте сподівається за цей час досягти зрушень у питанні контролю за ядерними матеріалами Ірану. Другим критично важливим питанням американська сторона вважає досягнення припинення вогню в Лівані, який знову опинився під ракетними обстрілами з боку Ізраїлю. Венс наголосив, що поточне загострення є процесом, яким Сполученим Штатам "доведеться керувати у безперервному режимі".
 
"Це дві великі теми, на яких ми будемо зосереджені. Я впевнений, що іранська сторона також матиме питання, які вона захоче обговорити", – підсумував віцепрезидент США.

 

СШАІранвійна в Україні

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