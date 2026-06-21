Венс назвав головну мету перемовин з Іраном у Швейцарії

Зокрема, говоритимуть про ядерне питання та припинення вогню в Лівані.

Під час майбутніх переговорів з Іраном у Швейцарії головними пріоритетами США будуть визначення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях та припинення вогню в Лівані.

Про це повідомляє телеканал CNN, який цитує заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.

Перед своїм відльотом до Швейцарії віцепрезидент зазначив, що розраховує на просування у переговорах щодо поводження з іранськими ядерними матеріалами. За його словами, американська сторона залучить до процесу як вище політичне керівництво, так і технічних фахівців.

"На чолі процесу стоятиме політичне керівництво вищого рівня, а технічна команда, очевидно, залишатиметься безпосередньо на місці", – пояснив Джей Ді Венс.

Він уточнив, що сам зможе перебувати у Швейцарії лише один або два дні, проте сподівається за цей час досягти зрушень у питанні контролю за ядерними матеріалами Ірану. Другим критично важливим питанням американська сторона вважає досягнення припинення вогню в Лівані, який знову опинився під ракетними обстрілами з боку Ізраїлю. Венс наголосив, що поточне загострення є процесом, яким Сполученим Штатам "доведеться керувати у безперервному режимі".