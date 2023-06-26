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Верховний суд Австралії відхилив спробу росії зберегти земельну ділянку в столиці країни – BBC

26 червня 2023, 16:09
Верховний суд Австралії відхилив спробу росії зберегти земельну ділянку в столиці країни – BBC
Стоп росія
москва планувала збудувати там нове посольство.

Австралійський суд відхилив апеляцію рф стосовно земельної ділянки для посольства в столиці країни Канберрі.

Про це інформує BBC.

Зазначається, що у 2008 році росія придбала право на оренду земельної ділянки в Канберрі, а у 2011-му вже отримала дозвіл на будівництво там свого нового посольства. Однак 15 червня 2023 року уряд Австралії ухвалив нові закони, які скасували договір оренди з рф із міркувань нацбезпеки.

За словами експертів, посольство, що його планувала побудувати москва, становить ризик шпигунства. Причиною є те, що воно буде розташоване лише за 400 метрів від парламенту Австралії, тоді як вже наявне російське посольство знаходиться далі.

Речник кремля Дмітрій Пєсков назвав рішення Австралії розірвати договір оренди ще одним прикладом русофобської істерії, яка зараз поширена в країнах колективного Заходу.

Минулого тижня рф наклала судову заборону на збереження території в Канберрі та спробувала оскаржити рішення австралійського парламенту в суді. Так, у скарзі вона зазначає, що вже витратила 8,2 млн австралійських доларів (5,5 млн доларів США) на будівництво, яке, втім, ішло повільно. росія також зазначила, що цілісність частково завершеної будівлі буде порушена, якщо Австралії дозволять виконати рішення.

Верховний суд Австралії своєю чергою назвав оскарження цього рішення з боку рф слабким і важким для розуміння. Він постановив, що росія повинна звільнити ділянку.

 

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