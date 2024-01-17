Відчайдушна година України: чи винні США у боротьбі Києва? – Bloomberg

Адміністрація Байдена могла б зробити більше, щоб допомогти збройним українським силам використати перевагу, але обережність перемогла.

Про це йдеться в статті Bloomberg.

Питання, чи міг би інший вибір США протягом перших двох років війни поставити Україну в сильнішу позицію сьогодні, наразі має велике значення. Від нього залежить, яку стратегію Вашингтон і Київ оберуть для майбутніх бойових дій. Однак відповідь складна.

"Стратегія президента Джо Байдена, безумовно, не була оптимальною. Але докорінна зміна траєкторії війни майже напевно вимагала б від Америки більш високих ризиків ескалації в умовах, коли вона мала лише обмежену можливість передбачити реакцію президента рф Володимира путіна", - йдеться в матеріалі.

Україна поступово перехопила ініціативу після того, як російський штурм провалився у 2022 році. В результаті контрнаступу наприкінці 2022 року перевантажені російські війська відкинули від Харкова і Херсона. Однак у 2023 році ЗСУ не змогли прорвати краще підготовлені оборонні лінії на сході і півдні, пише Bloomberg.

Деякі з критиків Білого дому вказують, що США могли зробити більше і швидше. Можливо, тоді б Україна могла завдати сильнішого удару раніше, здійснивши рішучий контрнаступ, коли армія росії була найбільш слабкою.

Такий аргумент є справедливим, однак не варто його перебільшувати. Постачання деяких життєво важливих видів озброєнь, таких як 155-мм боєприпаси, було обмеженим переважно доступністю світових запасів, а не американською щедрістю, йдеться в статті.

"Незрозуміло, чи міг широкий контрнаступ розпочатися раніше весни 2023 року, коли росіяни вже окопалися. Оскільки українська армія була виснажена поєднанням відчайдушної оборони та опортуністичного наступу у 2022 році. Коли ж контрнаступ таки відбувся, його провал віддзеркалив глибоку слабкість української армії, в тому числі її нездатність проводити складні, багатоетапні операції – так само, як і брак допомоги", - пишуть журналісти.

Крім того, в березні 2022 року, коли армія росії була вразливою, Вашингтон міг би поставити путіну ультиматум, погрожуючи військовою інтервенцією Заходу на чолі зі США, але Байден відкинув подібні ідеї з самого початку, остерігаючись ризику ще більшої конфронтації з росією, зокрема ядерної ескалації.

"Зараз ми знаємо, що путін був не зацікавлений у прямій конфронтації із Заходом або застосуванні ядерної зброї в Україні: він не зробив цього навіть тоді, коли його армія зазнала поразки наприкінці 2022 року. Але це було важче зрозуміти, ніж просто стверджувати, на початку конфлікту, коли події були найбільш мінливими і інша стратегія США могла б мати найбільший ефект", - написано в статті.

Також американський Конгрес другий місяць не може погодити допомогу Україні.

Через це Байден збирає членів Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні.