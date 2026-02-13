Вільнюс спрямує ще €223 млн військової допомоги Україні

Литва зобов'язалася надавати Україні довгострокову підтримку, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу.

Литва і цього року виділяє ще 223 млн євро на військову допомогу Україні, зосередившись на протиповітряній обороні, безпілотниках та боєприпасах для далекобійної артилерії.

Про це заявив міністр оборони Робертас Каунас, його цитує LRT.

Виступаючи в Брюсселі в четвер на зустрічі міністрів оборони НАТО, Каунас зазначив, що загальний обсяг військової допомоги Литви вже перевищив 1 мільярд доларів.

"Ми чуємо нагальні потреби України. Військова допомога Литви вже перевищила 1 мільярд доларів США. Цього року ми зарезервували ще 265 мільйонів доларів США на три пріоритети: протиповітряну оборону, українські безпілотники та артилерійські боєприпаси великої дальності", – сказав він у заяві, опублікованій міністерством.

Він також поінформував союзників про плани Литви щодо подальшого зміцнення оборонної промисловості України.

Литва зобов'язалася надавати Україні довгострокову підтримку, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу.

32 млн євро було виділено на виробництво безпілотників дальньої дії для Збройних сил України. Ще 10 млн євро буде виділено цього року на додаткове виробництво дронів, а 20 млн євро – на придбання ударних дронів дальньої дії та морських дронів у оборонної промисловості України.

Каунас також наголосив на участі Литви в ініціативі Чехії щодо боєприпасів. Він зазначив, що майже 28 млн євро буде виділено на виробництво двох типів 155-мм артилерійських снарядів, включаючи снаряди дальньої дії.

Ще 5 млн євро виділено на протитанкові міни. З початку року Литва вже надала військову допомогу на суму 26 млн євро, включаючи генератори, паливні цистерни, системи протидії безпілотникам та оптичне обладнання.