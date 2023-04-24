Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від рф для вступу в НАТО

Угорська дипломатка виразилась про умови вступу України до НАТО.

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без "великих безпекових ризиків" можливий лише за умови, що такий крок схвалить росія у форматі угоди.

Про це Дуро заявила в інтерв’ю російським "Известиям".

"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України "оспорюються" і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила угорська політикиня.

Дуро також звинуватила Київ за нібито "утиски" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права корінному угорському населенню Закарпаття" – сказала віцеспікерка парламенту.

За її словами, якби українська влада виправила цю ситуацію і "надала Закарпатській області та іншим регіонам територіальну автономію, це могло б стати кроком у правильному напрямку".