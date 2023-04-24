Матеріали:
Теми:

Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від рф для вступу в НАТО

24 квітня 2023, 16:56
Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від рф для вступу в НАТО
Джерело: ua.news
Угорська дипломатка виразилась про умови вступу України до НАТО.

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без "великих безпекових ризиків" можливий лише за умови, що такий крок схвалить росія у форматі угоди.  

Про це Дуро заявила в інтерв’ю російським "Известиям".

"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України "оспорюються" і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила угорська політикиня.

Дуро також звинуватила Київ за нібито "утиски" національних меншин. 

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права корінному угорському населенню Закарпаття" – сказала віцеспікерка парламенту.

За її словами, якби українська влада виправила цю ситуацію і "надала Закарпатській області та іншим регіонам територіальну автономію, це могло б стати кроком у правильному напрямку".

УгорщинаугодаУкраїна в НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до
Політика
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до "Великого Вибуху"
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 09:34
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється