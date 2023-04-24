Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від рф для вступу в НАТО
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без "великих безпекових ризиків" можливий лише за умови, що такий крок схвалить росія у форматі угоди.
Про це Дуро заявила в інтерв’ю російським "Известиям".
"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України "оспорюються" і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила угорська політикиня.
Дуро також звинуватила Київ за нібито "утиски" національних меншин.
"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права корінному угорському населенню Закарпаття" – сказала віцеспікерка парламенту.
За її словами, якби українська влада виправила цю ситуацію і "надала Закарпатській області та іншим регіонам територіальну автономію, це могло б стати кроком у правильному напрямку".