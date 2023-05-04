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Війна в Україні не сталася б, аби президентом США був Трамп – Орбан

04 травня 2023, 19:11
Війна в Україні не сталася б, аби президентом США був Трамп – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр вважає, що потрібно повернути Трампа до влади в США, аби завершити війну в Україні.

Про це повідомляє 444.hu.

Під час виголошення промови на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) Орбан закликав Трампа балотуватися і "зробити Америку великою".

"Я впевнений, що якби Трамп був президентом сьогодні, то не було б війни, яка завдає шкоди Європі та Україні. Поверніться, пане президенте, зробіть Америку знову великою і принесіть нам мир!" – сказав угорський прем'єр.

Також Орбан заявив, що "велика політична битва в Європі в найближчі місяці буде пов'язана з бажанням Брюсселя позбавити нації незалежної зовнішньої політики".

"Дві головні святині сучасної демократії, Вашингтон і Брюссель, все ще знаходяться в руках лібералів. Давайте зробимо, щоб це змінилося", – підсумував політик і порівняв лібералізм із "біологічною зброєю, що притупляє розуми націй і робить їх боягузами".

 

СШАТрампвійна в Україніросія окупанти

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