Війна в Україні не сталася б, аби президентом США був Трамп – Орбан
Про це повідомляє 444.hu.
Під час виголошення промови на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) Орбан закликав Трампа балотуватися і "зробити Америку великою".
"Я впевнений, що якби Трамп був президентом сьогодні, то не було б війни, яка завдає шкоди Європі та Україні. Поверніться, пане президенте, зробіть Америку знову великою і принесіть нам мир!" – сказав угорський прем'єр.
Також Орбан заявив, що "велика політична битва в Європі в найближчі місяці буде пов'язана з бажанням Брюсселя позбавити нації незалежної зовнішньої політики".
"Дві головні святині сучасної демократії, Вашингтон і Брюссель, все ще знаходяться в руках лібералів. Давайте зробимо, щоб це змінилося", – підсумував політик і порівняв лібералізм із "біологічною зброєю, що притупляє розуми націй і робить їх боягузами".