Військові США та Китаю провели перші переговори з 2021 року

Зустрічі знаменують покращення комунікацій за кілька днів до виборів на Тайвані

Військові посадовці США та Китаю провели перші офіційні переговори за понад два роки.

Про це пише The Financial Times.

У Пентагоні повідомили, що цього тижня високопосадовці оборонного відомства провели два дні дискусій, які стали першими переговорами щодо координації оборонної політики з моменту попередньої взаємодії у 2021 році.

Майкл Чейз, заступник помічника міністра оборони з питань політики Китаю, вів переговори з генерал-майором Сун Яньчао, заступником директора офісу Центральної військової комісії Китаю з питань міжнародного військового співробітництва. У Пентагоні заявили, що Чейз підкреслив важливість підтримки зв’язку між військовими, «для того, щоб запобігти переростанню конкуренції в конфлікт». Він також висловив занепокоєння з приводу того, що Китай переслідує філіппінські судна в Південно-Китайському морі.

Переговори в понеділок і вівторок відбулися за кілька днів до проведення президентських виборів у Тайвані. США спостерігають за тим, як Народно-визвольна армія відреагує на результати голосування на Тайвані, на який претендує Пекін.

Напередодні саміту Байдена і Сі у Сан-Франциско Пентагон заявив, що за попередні два роки китайські винищувачі здійснили кілька сотень повітряних перехоплень літаків США та їх союзників.

Китай критикує США за здійснення місій спостереження вздовж і вниз по його узбережжю, однак Пентагон відкидає це і наголошує, що його літаки-розвідники літають у міжнародному повітряному просторі законно.

Однєю з позитивних ознак є те, що адмірал Джон Аквіліно, голова Індійсько-тихоокеанського командування США, минулого місяця заявив, що Китай після саміту, схоже, скоротив небезпечні повітряні маневри. Виступаючи в Токіо, він сказав, що це буде «неймовірним позитивним результатом», якщо ситуація зберігатиметься.

Представник Індійсько-Тихоокеанського командування заявив, що Китай не вдавався до будь-якої примусової або ризикованої поведінки в повітрі протягом кількох тижнів після виступу Аквіліно в Токіо.

Напередодні зустрічі війькових, яка відбулася у Вашингтоні, представник оборонного відомства США заявив, що відновлення діалогу є важливим, однак Пентагон чітко бачить виклики.

Переговори частково спрямовані на визначення графіку бойових дій між військовими до кінця року.

"Мета США полягає в тому, щоб мати більш стійку взаємодію з Народно-визвольною армією, щоб зменшити ризик нещасних випадків, уникнути неправильного сприйняття та посилити комунікацію у кризових ситуаціях", — сказала Бонні Глейзер, експерт з Китаю Німецького фонду Маршалла.