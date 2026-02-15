Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вночі під атакою був нафтовий термінал у Краснодарському краї рф

15 лютого 2026, 10:57
Вночі під атакою був нафтовий термінал у Краснодарському краї рф
Фото: www.ekathimerini.com
Постраждали енергооб'єкти у селищі Волна, де розташований нафтовий термінал "Таманьнефтегаз".
Уночі під масованою повітряною атакою був Краснодарський край рф. Внаслідок ударів пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали у селищі Волна. Також вибухи лунали в Сочі.
 
Про це повідомили в оперативному штабі регіону.
 
Атака тривала з вечора. У селищі Волна, стверджують, ситуація найскладніша. 
 
"Є кілька осередків займань - їх гасять 126 люлей і 34 одиниці техніки, в тому числі МНС росії по Краснодарському краю", - йдеться у повідомленні. 
 
Зазначається, що в Сочі "в результаті відбиття атаки" пошкоджений приватний будинок, а в селі Юрівка - котельня.
 
Зазначимо, у селищі Волна Краснодарського краю рф розташований нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" - одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів. ЗСУ вже неодноразово били по ньому.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

