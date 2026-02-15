Вночі під атакою був нафтовий термінал у Краснодарському краї рф

Постраждали енергооб'єкти у селищі Волна, де розташований нафтовий термінал "Таманьнефтегаз".

Уночі під масованою повітряною атакою був Краснодарський край рф. Внаслідок ударів пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали у селищі Волна. Також вибухи лунали в Сочі.

Про це повідомили в оперативному штабі регіону.

Атака тривала з вечора. У селищі Волна, стверджують, ситуація найскладніша.

"Є кілька осередків займань - їх гасять 126 люлей і 34 одиниці техніки, в тому числі МНС росії по Краснодарському краю", - йдеться у повідомленні.