Впродовж тижня рф запустила по Україні понад 1,5 тисячі ударних дронів, понад 1280 КАБ і 50 ракет – Зеленський

За цей тиждень рф запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, понад 1280 КАБ і 50 ракет різних типів.

"росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти росії та сильному тиску", — ідеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Президент наголошує, Україна майже щодня захищається від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У російській зброї знайдено тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі — із Європи, Америки, Китаю, Японії й десятки інших країн.

"Усі ці технології допомагають створювати росії зброю у великих масштабах. Все заради терору проти наших людей. І якщо не зупиняти росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує: сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають.

"Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", – додає президент.