Впродовж війни через таємний канал Україна і рф обміняли понад 10 000 військовослужбовців – WSJ

Між Україною та рф працює таємний канал обміну полоненими. Систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Усе почалося ранньою весною 2022 року. Під час бою під Києвом бригадний генерал, заступник голови ГУР України Дмитро Усов знайшов у кишені вбитого російського офіцера мобільник.

Він зателефонував за одним із номерів, побачених у списку контактів, і відразу запропонував угоду: "Ваш офіцер мертвий... тіла ваших в обмін на тіла наших". Так зародився незвичайний канал обміну.

Усов використовував позивний "Стаєр" і рідко називав своє справжнє ім'я. Через два місяці після початку війни Усов встановив контакт із генерал-лейтенантом ГРУ Олександром Зоріним, який раніше обіймав ключові посади в Лівії та Сирії.

Усов зазначив, що Зорін "на голову вищий" за інших російських представників, з якими йому доводилося спілкуватися раніше. Ця співпраця стала основою для систематичних обмінів полоненими. Їхні перші переговори призвели до виведення українських військових з "Азовсталі". На той момент там перебувало понад 2500 бійців.

Потім переговори проводили за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії.

У Києві штаб ГУР координує роботу обміну: збирають сім'ї військовополонених, аналізують російські сайти і соцмережі, створюють базу даних щодо кожного полоненого, включно зі зростом, кольором очей і статусом за Червоним Хрестом.

Звільнені українські солдати іноді передавали списки товаришів, щоб прискорити обмін. Обміни тривали і в умовах небезпечної логістики. WSJ приводить як приклад збиття російського літака Іл-76 із українськими полоненими. Іноді пропонувалися ризиковані схеми: обміняти засуджених колаборантів або навіть останки давно померлих російських шпигунів.

Проте секретний канал працює. За словами Усова, незважаючи на те, що сторони вороги, вони "встановили певний рівень комунікації" і діють чесно в питаннях обміну полоненими.

Військові історики зазначають: такий постійний обмін під час активної війни - феномен вкрай рідкісний. Наприклад, СРСР утримував німецьких військовополонених до середини 1950-х, США та Північний В'єтнам розпочали обмін лише 1973 року, а Іран та Ірак завершили звільнення полонених через десятиліття, за кілька днів до початку війни в Іраку 2003 року.