Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Впродовж війни через таємний канал Україна і рф обміняли понад 10 000 військовослужбовців – WSJ

14 серпня 2025, 17:57
Впродовж війни через таємний канал Україна і рф обміняли понад 10 000 військовослужбовців – WSJ
Фото: з вільного доступу
Усе почалося ранньою весною 2022 року.

Між Україною та рф працює таємний канал обміну полоненими. Систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
Усе почалося ранньою весною 2022 року. Під час бою під Києвом бригадний генерал, заступник голови ГУР України Дмитро Усов знайшов у кишені вбитого російського офіцера мобільник.
 
Він зателефонував за одним із номерів, побачених у списку контактів, і відразу запропонував угоду: "Ваш офіцер мертвий... тіла ваших в обмін на тіла наших". Так зародився незвичайний канал обміну.
 
Усов використовував позивний "Стаєр" і рідко називав своє справжнє ім'я. Через два місяці після початку війни Усов встановив контакт із генерал-лейтенантом ГРУ Олександром Зоріним, який раніше обіймав ключові посади в Лівії та Сирії.
 
Усов зазначив, що Зорін "на голову вищий" за інших російських представників, з якими йому доводилося спілкуватися раніше. Ця співпраця стала основою для систематичних обмінів полоненими. Їхні перші переговори призвели до виведення українських військових з "Азовсталі". На той момент там перебувало понад 2500 бійців.
 
Потім переговори проводили за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії.
 
У Києві штаб ГУР координує роботу обміну: збирають сім'ї військовополонених, аналізують російські сайти і соцмережі, створюють базу даних щодо кожного полоненого, включно зі зростом, кольором очей і статусом за Червоним Хрестом.
 
Звільнені українські солдати іноді передавали списки товаришів, щоб прискорити обмін. Обміни тривали і в умовах небезпечної логістики. WSJ приводить як приклад збиття російського літака Іл-76 із українськими полоненими. Іноді пропонувалися ризиковані схеми: обміняти засуджених колаборантів або навіть останки давно померлих російських шпигунів.
 
Проте секретний канал працює. За словами Усова, незважаючи на те, що сторони вороги, вони "встановили певний рівень комунікації" і діють чесно в питаннях обміну полоненими.
 
Військові історики зазначають: такий постійний обмін під час активної війни - феномен вкрай рідкісний. Наприклад, СРСР утримував німецьких військовополонених до середини 1950-х, США та Північний В'єтнам розпочали обмін лише 1973 року, а Іран та Ірак завершили звільнення полонених через десятиліття, за кілька днів до початку війни в Іраку 2003 року.
обмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється