Вторгнення росії в Україну залишиться найгіршим стратегічним провалом для путіна – дипломат США

Країни Альянсу не дозволять цьому статися і продовжуватимуть підтримувати Київ та її зусилля зі звільнення власних територій.

Повномасштабна війна росії проти України, погрози безпеці НАТО та спроба повернути над Україною імперський контроль є і залишатимуться найгіршим стратегічним провалом для російського диктатора путіна.

Про це під час віртуального пресбрифінгу під егідою Брюссельського хабу США заявив заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн, передає Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналістів, як США оцінюють спроможності росії відновитися від втрат, яких вона зазнає в Україні, та завдати нового удару не лише по Україні, а й по країнах-членах НАТО.

"Є очевидним, що президент путін не зацікавлений у мирних переговорах навколо України, він вірить: якщо перечекає, то зможе знову взяти Україну під свій контроль і створити там платформу, з якої матиме змогу чинити загрозу безпеці НАТО. Саме тому ми переконані, що продовження вторгнення росії в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року, має залишатися найбільшим стратегічним провалом росії", - зазначив представник Держдепу.

За його словами, НАТО не може допустити, щоб росія поновила свій імперський контроль над Україною та почала після цього погрожувати країнам-членам Альянсу.

Цього тижня, коли в Брюсселі зустрічаються міністри закордонних справ НАТО, Альянс скористається можливістю, щоб підтвердити зобов’язання перед Україною та готовність підтримувати її зусилля зі звільнення власних територій.

Як наголосив О’Браєн, для країн НАТО є важливим, щоб очікування українців щодо руху на Захід та входження до західних інституцій справдилися.

Водночас він не став коментувати хід обговорення серед членів Альянсу питання щодо майбутнього членства України в НАТО.

"Ми дуже зосереджені зараз на допомозі Україні у здійсненні пріоритетних реформ за річною національною програмою, разом з Альянсом. Ми вже висловили переконання, що місце України – в НАТО, і ми дуже задоволені, що ця перша зустріч Ради НАТО-Україна дозволить Україні зайняти своє місце за столом у належному алфавітному порядку, як повноправному учаснику цього форуму. Ми сподіваємося, що у майбутньому вітатимемо Україну як повноправного члена", - додав О’Браєн.