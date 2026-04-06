Втрати російської ППО зросли втричі за квартал

Аналітики пов’язують це зі збільшенням ефективності ударів українських сил.

За останні три місяці темпи знищення російських систем протиповітряної оборони зросли у 3,4 раза, що суттєво вплинуло на ефективність ударів Сил оборони України.

Про це OSINT-аналітик Кайл Глен написав у соцмережі X (Twitter).

За його оцінкою, від початку 2026 року українські сили уразили щонайменше 85 одиниць російської ППО, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами.

Дані базуються на відкритому дашборді Сил безпілотних систем ЗСУ.

Динаміка знищення суттєво зросла і якщо у другій половині 2025 року в середньому ліквідовували близько 10 систем ППО на місяць, то у січні 2026 року - вже 21, а в березні - 39.

Загалом приріст становить близько 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом.

Аналітик зазначає, що саме це зростання пояснює підвищення ефективності українських далекобійних ударів по цілях у тилу противника.

Водночас експерт вважає, що реальні втрати можуть бути ще більшими, адже наведені цифри враховують лише дані Сил безпілотних систем, а не всіх підрозділів Сил оборони.