Втрати російської ППО зросли втричі за квартал
За останні три місяці темпи знищення російських систем протиповітряної оборони зросли у 3,4 раза, що суттєво вплинуло на ефективність ударів Сил оборони України.
Про це OSINT-аналітик Кайл Глен написав у соцмережі X (Twitter).
За його оцінкою, від початку 2026 року українські сили уразили щонайменше 85 одиниць російської ППО, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами.
Дані базуються на відкритому дашборді Сил безпілотних систем ЗСУ.
Динаміка знищення суттєво зросла і якщо у другій половині 2025 року в середньому ліквідовували близько 10 систем ППО на місяць, то у січні 2026 року - вже 21, а в березні - 39.
Загалом приріст становить близько 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом.
Аналітик зазначає, що саме це зростання пояснює підвищення ефективності українських далекобійних ударів по цілях у тилу противника.
Водночас експерт вважає, що реальні втрати можуть бути ще більшими, адже наведені цифри враховують лише дані Сил безпілотних систем, а не всіх підрозділів Сил оборони.