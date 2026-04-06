Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

06 квітня 2026, 15:06
Втрати російської ППО зросли втричі за квартал
Аналітики пов’язують це зі збільшенням ефективності ударів українських сил.

За останні три місяці темпи знищення російських систем протиповітряної оборони зросли у 3,4 раза, що суттєво вплинуло на ефективність ударів Сил оборони України.

Про це OSINT-аналітик Кайл Глен написав у соцмережі X (Twitter).

За його оцінкою, від початку 2026 року українські сили уразили щонайменше 85 одиниць російської ППО, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами. 

Дані базуються на відкритому дашборді Сил безпілотних систем ЗСУ.

Динаміка знищення суттєво зросла і якщо у другій половині 2025 року в середньому ліквідовували близько 10 систем ППО на місяць, то у січні 2026 року - вже 21, а в березні - 39. 

Загалом приріст становить близько 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом.

Аналітик зазначає, що саме це зростання пояснює підвищення ефективності українських далекобійних ударів по цілях у тилу противника.

Водночас експерт вважає, що реальні втрати можуть бути ще більшими, адже наведені цифри враховують лише дані Сил безпілотних систем, а не всіх підрозділів Сил оборони.

 
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється