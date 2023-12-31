Вихід України до Чорного моря в кремлі оцінюють як загрозу – ГУР

кремль занепокоєний через загрозу дестабілізації в середині рф.

кремль занепокоєний виходом України в Чорне море і оцінює це як загрозу. Зокрема, москва стривожена ризиком дестабілізації всередині росії у разі довгої війни.

Про це повідомляють у Генеральному управлінні розвідки.

"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", – пише ГУР.

В кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги Україні з боку її союзників. Водночас в росії занепокоєні тим, що західна допомога продовжиться наступного року.

"Водночас радники вождів терористичної росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться ― "ето нєдопустімо і опасно", - зазначають у ГУР.

Крім того, утвердження прозахідного вектору розвитку та збереження виходу України до Чорного моря оцінюється москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до “ще більших проблем”.

Тотальну огиду і зневагу до рф в українському суспільстві росіяни характеризують як особливу небезпеку. Зокрема в росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на українську мову. Як зазначили у ГУР, аби знову привабити колишніх прихильників росії серед українців, московські “стратеги” наголошують на необхідності представити ”образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях “СВО”.

Що саме мають на увазі в кремлі – не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь росії можна тільки “кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі”, – підкреслюють у розвідці.

"росіяни вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику," – наголошують в Головному управлінні розвідки.