Як вибрати мотоциклетне мастило: головні критерії

Двигуни в мотоциклах працюють в умовах високих навантажень і надмірних температур. Мастило для них має витримувати ці показники та підтримувати ефективність мотора. Виробник Shell Україна пропонує якісні оливи для вашого мотоцикла. Наприклад, Shell Advance спрямована на збереження потужності, економію пального та збільшення інтервалу між замінами рідини.

Тип двигуна

Мотор у мотоцикла може бути двотактним або чотиритактним. Перший варіант присутній зазвичай у скутерах, кросових мотоциклах, ретро-байках. Тут мастило згорає разом з паливом, тож потрібна спеціальна олива з маркуванням «2T».

Чотиритактні мотори є в класичних, туристичних і спортивних мотоциклах. Їм потрібно мастило з позначкою «4T», яке циркулює в системі.

Мінеральне, напівсинтетичне чи синтетичне?

Моторні мастила бувають кількох видів залежно від походження їхньої сировини. Основні з них:

мінеральні — застаріла класика для байків з невисокими обертами або старими двигунами;

напівсинтетика — золота середина, що зручна в міських умовах;

синтетика — оптимальне рішення, що витримує дальні поїздки та високі оберти.

Варто орієнтуватися на рекомендації виробника самого транспортного засобу. В інструкції з експлуатації зазвичай вказують потрібний тип мастила та його характеристики.

В’язкість оливи

Виробники мастила використовують маркування за класифікацією SAE: 10W-40 або 5W-40. Перша частина до тире означає «зимову в’язкість» — чим менше число, тим легше мастило працює за умови низької температури. Друге число характеризує поведінку мастила за високих температур.

Цей показник теж вказаний в рекомендаціях виробника. Якщо інструкція передбачає великий діапазон в’язкості, це означає, що двигун без проблем працює з кожним видом мастила. Тоді ви вибираєте оптимальне значення під ваш стиль їзди та умови експлуатації.

Отже, у виборі моторного мастила для мотоцикла потрібно звертати увагу на технічні характеристики. Головне, аби рідина відповідала вашому типу двигуна, стилю їзди та умовам експлуатації. І пам’ятайте, що оливу треба регулярно міняти.