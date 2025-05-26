Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
Реклама

Як вибрати мотоциклетне мастило: головні критерії

26 травня 2025, 18:14
Як вибрати мотоциклетне мастило: головні критерії

Двигуни в мотоциклах працюють в умовах високих навантажень і надмірних температур. Мастило для них має витримувати ці показники та підтримувати ефективність мотора. Виробник Shell Україна пропонує якісні оливи для вашого мотоцикла. Наприклад, Shell Advance спрямована на збереження потужності, економію пального та збільшення інтервалу між замінами рідини.

Тип двигуна

Мотор у мотоцикла може бути двотактним або чотиритактним. Перший варіант присутній зазвичай у скутерах, кросових мотоциклах, ретро-байках. Тут мастило згорає разом з паливом, тож потрібна спеціальна олива з маркуванням «2T».

Чотиритактні мотори є в класичних, туристичних і спортивних мотоциклах. Їм потрібно мастило з позначкою «4T», яке циркулює в системі.

Мінеральне, напівсинтетичне чи синтетичне?

Моторні мастила бувають кількох видів залежно від походження їхньої сировини. Основні з них:

  • мінеральні — застаріла класика для байків з невисокими обертами або старими двигунами;
  • напівсинтетика — золота середина, що зручна в міських умовах;
  • синтетика — оптимальне рішення, що витримує дальні поїздки та високі оберти.

Варто орієнтуватися на рекомендації виробника самого транспортного засобу. В інструкції з експлуатації зазвичай вказують потрібний тип мастила та його характеристики.

В’язкість оливи

Виробники мастила використовують маркування за класифікацією SAE: 10W-40 або 5W-40. Перша частина до тире означає «зимову в’язкість» — чим менше число, тим легше мастило працює за умови низької температури. Друге число характеризує поведінку мастила за високих температур.

Цей показник теж вказаний в рекомендаціях виробника. Якщо інструкція передбачає великий діапазон в’язкості, це означає, що двигун без проблем працює з кожним видом мастила. Тоді ви вибираєте оптимальне значення під ваш стиль їзди та умови експлуатації.

Отже, у виборі моторного мастила для мотоцикла потрібно звертати увагу на технічні характеристики. Головне, аби рідина відповідала вашому типу двигуна, стилю їзди та умовам експлуатації. І пам’ятайте, що оливу треба регулярно міняти.

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється