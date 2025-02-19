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"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде" – Зеленський

19 лютого 2025, 13:13
Володимир Зеленський
Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде
Президент Володимир Зеленський назвав дезінформацією слова Дональда Трампа про те, що він нібито має лише 4 % рейтингів. Ця дезінформація іде від росії. Україна має докази, що Штати і росія обговорюють ці цифри.
 
Про це Зеленський сказав на пресконференції після повернення з ОАЕ і Туреччини. 
 
Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде. Але підкреслив, що вранці вийшов рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, де він має довіру у 57 %. 
 
"Я чув 57 % відсотків різних соцопитувань. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", – сказав він.
 
Зеленський вважає, що у соцопитуваннях номер один питання для українців – як захиститися від обстрілів. Наступне питання – повернення полонених. Але американська адміністрація не приділила увагу таким результатам соцопитування.
 
 Він також наголосив, що Трамп виводить росією із ізоляції, і з окупантами тепер говорять як із жертвою. 
 
Президент сказав, що США надали Україні близько $ 67 млрд допомоги зброєю і 31 млрд – прямою фінансовою допомогою. Це зовсім не 500 млрд доларів, на які Трамп хоче отримати мінеральних ресурсів України. Загалом станом на зараз війна коштувала Україні близько 320 млн доларів. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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