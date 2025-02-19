"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде" – Зеленський

Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде

Президент Володимир Зеленський назвав дезінформацією слова Дональда Трампа про те, що він нібито має лише 4 % рейтингів. Ця дезінформація іде від росії. Україна має докази, що Штати і росія обговорюють ці цифри.

Про це Зеленський сказав на пресконференції після повернення з ОАЕ і Туреччини.

Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде. Але підкреслив, що вранці вийшов рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, де він має довіру у 57 %.

"Я чув 57 % відсотків різних соцопитувань. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", – сказав він.

Зеленський вважає, що у соцопитуваннях номер один питання для українців – як захиститися від обстрілів. Наступне питання – повернення полонених. Але американська адміністрація не приділила увагу таким результатам соцопитування.

Він також наголосив, що Трамп виводить росією із ізоляції, і з окупантами тепер говорять як із жертвою.

Президент сказав, що США надали Україні близько $ 67 млрд допомоги зброєю і 31 млрд – прямою фінансовою допомогою. Це зовсім не 500 млрд доларів, на які Трамп хоче отримати мінеральних ресурсів України. Загалом станом на зараз війна коштувала Україні близько 320 млн доларів.