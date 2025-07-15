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Якщо путін хоче війни, то Сполучені Штати озброять Україну – посол США у НАТО

15 липня 2025, 15:33
Якщо путін хоче війни, то Сполучені Штати озброять Україну – посол США у НАТО
Фото: Генштаб ЗСУ
Він уточнив, що Європа та Канада оплатять американську зброю для України

Посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що якщо очільник кремля путін хоче продовження війни, то Сполучені Штати озброять Україну.

Про це Вітакер сказав в ефірі FoxNews. 
 
Він зазначив, що нещодавнє рішення Трампа про виділення зброї для України є посланням путіну: “Ми дали вам шанс на мир. Трамп – миротворець. Але якщо ви хочете війни – ми озброїмо Україну, а Європа це оплатить”. 
 
Посадовець вважає, що таке рішення Трампа є кроком до завершення війни. 
 
Також він зазначив, що за останні 18 місяців росія захопила лише 1% української території. 
 
У росіян немає успіху на фронті. Вони втрачають тисячі солдатів щодня. Водночас багато цивільних страждає в українських містах. Тож я думаю, що це чудовий наступний крок для того, щоб нарешті закінчити цю війну. Але знову ж таки: якщо путін хоче продовжити бої на фронті, Сполучені Штати продадуть Європі зброю, щоб Україна могла її використати для захисту”, – сказав посол США у НАТО.
 
Учора за результатами зустрічі з Рютте Дональд Трамп оголосив про продаж зброї країнам НАТО, яку потім передадуть Україні, а також про план запровадити вторинні санкції проти країн, що допомагають росії. 100% тарифи мають запрацювати, якщо росія протягом 50 днів не підпише з Україною угоду, що сприятиме миру.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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