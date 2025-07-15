Якщо путін хоче війни, то Сполучені Штати озброять Україну – посол США у НАТО

Він уточнив, що Європа та Канада оплатять американську зброю для України

Посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що якщо очільник кремля путін хоче продовження війни, то Сполучені Штати озброять Україну.

Про це Вітакер сказав в ефірі FoxNews.

Він зазначив, що нещодавнє рішення Трампа про виділення зброї для України є посланням путіну: “Ми дали вам шанс на мир. Трамп – миротворець. Але якщо ви хочете війни – ми озброїмо Україну, а Європа це оплатить”.

Посадовець вважає, що таке рішення Трампа є кроком до завершення війни.