Якщо путін вторгнеться в Латвію чи Литву, НАТО не воюватиме – Каспаров

За словами Каспарова, формальне членство в НАТО не гарантує реального захисту. Він запропонував уявити сценарій, за якого 200-тисячне російське угруповання підходить до кордону Латвії.

"Вони кажуть: Латвія - член НАТО. Це папірець. Абсолютний папірець", - наголосив опозиціонер.

Каспаров нагадав про свій виступ на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі, де, за його словами, поставив європейцям пряме запитання: чи є в них наказ відкривати вогонь у разі переходу кордону російськими військами.

"Відповіді немає. Тому що всі знають відповідь. Ніхто стріляти не буде", - заявив він.

За його словами, членство в НАТО виявилося фікцією.

"Тому що можна підписувати будь-які документи. Гарні, блискучі документи. Але повинні бути люди, які готові слідувати вказівкам цього документа", - додав опозиціонер.

На його переконання, дієвість п’ятої статті НАТО залежить від політичної волі керівництва США. Каспаров вважає, що "п'ята стаття НАТО працює, коли в Білому домі знаходився Рейган або Картер.

"Але вона не працює, коли там знаходиться Трамп або Байден. Ось і все", - сказав російський політик.

Окремо він висловив думку, що Фінляндія є менш вразливою через добре підготовлену армію. Натомість країни Балтії, за його оцінкою, залишаються "реально беззахисними". Каспаров також окреслив можливий сценарій, який вважає найбільш імовірним: не масштабне вторгнення, а обмежена операція.

Зокрема, йдеться про перехід кордону невеликими підрозділами, наприклад, кількома сотнями спецпризначенців, із захопленням невеликої ділянки території - умовно в районі Даугавпілса в Латвії або Нарви в Естонії.

"І далі перевіряється: є п’ята стаття чи немає. На жаль, ми знаємо відповідь", - підсумував він.