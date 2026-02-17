Якщо путін вторгнеться в Латвію чи Литву, НАТО не воюватиме – Каспаров
За словами Каспарова, формальне членство в НАТО не гарантує реального захисту.
У разі вторгнення росії до країн Балтії Північноатлантичний альянс не наважиться на повномасштабну відповідь.
Про це один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Каспарова, формальне членство в НАТО не гарантує реального захисту. Він запропонував уявити сценарій, за якого 200-тисячне російське угруповання підходить до кордону Латвії.
"Вони кажуть: Латвія - член НАТО. Це папірець. Абсолютний папірець", - наголосив опозиціонер.
Каспаров нагадав про свій виступ на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі, де, за його словами, поставив європейцям пряме запитання: чи є в них наказ відкривати вогонь у разі переходу кордону російськими військами.
"Відповіді немає. Тому що всі знають відповідь. Ніхто стріляти не буде", - заявив він.
За його словами, членство в НАТО виявилося фікцією.
"Тому що можна підписувати будь-які документи. Гарні, блискучі документи. Але повинні бути люди, які готові слідувати вказівкам цього документа", - додав опозиціонер.
На його переконання, дієвість п’ятої статті НАТО залежить від політичної волі керівництва США. Каспаров вважає, що "п'ята стаття НАТО працює, коли в Білому домі знаходився Рейган або Картер.
"Але вона не працює, коли там знаходиться Трамп або Байден. Ось і все", - сказав російський політик.
Окремо він висловив думку, що Фінляндія є менш вразливою через добре підготовлену армію. Натомість країни Балтії, за його оцінкою, залишаються "реально беззахисними". Каспаров також окреслив можливий сценарій, який вважає найбільш імовірним: не масштабне вторгнення, а обмежена операція.
Зокрема, йдеться про перехід кордону невеликими підрозділами, наприклад, кількома сотнями спецпризначенців, із захопленням невеликої ділянки території - умовно в районі Даугавпілса в Латвії або Нарви в Естонії.
"І далі перевіряється: є п’ята стаття чи немає. На жаль, ми знаємо відповідь", - підсумував він.