Якщо путіна не зупинити, він піде до Молдови і, можливо, до Румунії – Макрон
02 березня 2025, 14:21
Фото: Укрінформ
Макрон закликає зупинити російського диктатора
російський правитель путін обов'язково піде на Молдову і, можливо, далі на Румунію, якщо його не зупинити.
Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, передає La Tribune Dimanche.
"На карту поставлено нашу безпеку", - сказав він.
Макрон попередив, що росія являє собою серйознішу, ніж будь-коли, екзистенціальну небезпеку для Європи.
"На наших кордонах знаходиться надмірно озброєна і агресивна росія", - додав він.
За його словами, якби Вашингтон погодився підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то здатність США до геостратегічного стримування щодо росії, Китаю та інших зникла б того самого дня.
"Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", - упевнений президент Франції.
Він переконаний, що у США немає іншого вибору, окрім як відновити діалог з Україною.
"Очевидна доля американців - бути на боці українців, у цьому я не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, повністю відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу ясно дати зрозуміти американцям, що розмежування з Україною не в їхніх інтересах", - заявив він.
Також Макрон акцентував, що "всі згодні укласти мир", однак "не може бути справедливого і міцного миру, якщо Україна буде кинута напризволяще".