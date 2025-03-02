Якщо путіна не зупинити, він піде до Молдови і, можливо, до Румунії – Макрон

Макрон закликає зупинити російського диктатора

російський правитель путін обов'язково піде на Молдову і, можливо, далі на Румунію, якщо його не зупинити.

Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, передає La Tribune Dimanche.

"На карту поставлено нашу безпеку", - сказав він.

Макрон попередив, що росія являє собою серйознішу, ніж будь-коли, екзистенціальну небезпеку для Європи.