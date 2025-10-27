ЄС готує "План Б" для фінансування України без російських активів

Наразі Бельгія сказала «ні» на питання щодо російських активів, тому доводиться шукати інший варіант.

Країни Європейського Союзу можуть спільно взяти на себе боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро, щоб підтримати Україну, після того як Бельгія заблокувала використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Києву.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

За даними видання, варіант спільного боргу буде включено до документа, який Європейська Комісія представить найближчими тижнями. Окрім нього, розглядатимуться ще два варіанти: надання Україні репараційного кредиту та часткове відокремлення країни від загального фінансового механізму ЄС. Останній варіант наразі підтримує лише Угорщина.

Питання спільного боргу було піднято під час саміту Європейської Ради минулого четверга, коли стало очевидно, що Бельгія не зніме своїх заперечень проти використання заморожених російських активів, які зберігаються у брюссельському банку Euroclear.

Дипломати попереджають, що без нового фінансового пакету Україна може зіткнутися з гострими бюджетними проблемами вже наприкінці першого кварталу 2026 року. Європа залишається головним і фактично єдиним джерелом підтримки для Києва.

Єврокомісія має представити фінальний документ із пропозиціями у найкоротші терміни, щоб лідери ЄС змогли ухвалити рішення до саміту 18 грудня. У середу посли країн-членів мають провести попередні консультації.

Попри це, більшість країн ЄС, за словами дипломатів, досі вважають використання заморожених російських активів "найбільш бажаним" варіантом. Ідея спільного боргу, за оцінками Politico, може бути радше "лякаючим сигналом", який має підштовхнути держави до дій.

"Який сенс обговорювати альтернативи? Репараційний кредит — це єдине реальне рішення, і ми повинні бути чесними щодо цього", — сказав один із дипломатів.

Відсутність прогресу, за інформацією видання, пояснюють також поганим таймінгом: прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який зараз веде складні бюджетні переговори вдома, отримав юридичний проєкт Комісії лише в день саміту.

"Важко уявити, що він погодився б на документ, який може створити для Бельгії додаткові фінансові зобов’язання", — зазначив один із співрозмовників Politico.

Видання нагадує, що подібна ситуація вже траплялася у 2023 році, коли Угорщина наклала вето на план фінансування України, але згодом дозволила ухвалити позику на 50 мільярдів євро в лютому 2024 року.

Цього разу, однак, ситуація виглядає складнішою — не лише через фінансові проблеми низки великих країн ЄС, таких як Франція, а й через відсутність альтернативних донорів для Києва. Як зазначає Politico, репараційний кредит — "незвідана територія для Євросоюзу", але без нього збереження фінансової стабільності України може опинитися під загрозою.