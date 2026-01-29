Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС оголосив про 153 млн євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові

29 січня 2026, 16:09
ЄС оголосив про 153 млн євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові
Фото: Укрінформ
З початку повномасштабного вторгнення рф ЄС надав Україні 193,3 мільярда євро допомоги.
Європейська комісія оголосила про надання 153 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові на тлі триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру та складної гуманітарної ситуації в зимовий період.
 
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
 
Зазначається, що 145 млн євро буде спрямовано на гуманітарну допомогу Україні, щоб забезпечити захист, житло, їжу, грошову допомогу, психосоціальну підтримку та доступ до води та медичних послуг.
 
Ще 8 млн євро отримає Молдова для фінансування гуманітарних програм з підтримки українських біженців.
 
"Оскільки повномасштабне вторгнення росії входить у п’ятий рік, мільйони українців змушені виживати за мінусових температур без електроенергії та тепла, позбавлені базових умов для життя", — заявила єврокомісарка з питань управління кризами, готовності та рівності Хаджа Лахбіб.
 
За її словами, цього тижня було доставлено 447 електрогенераторів вартістю 3,7 мільйона євро, щоб відновити електропостачання лікарень, притулків та інших важливих служб. 
 
Ще 500 генераторів зараз розгортаються, усі — зі стратегічних резервів rescEU, щоб підтримувати роботу основних послуг.
 
Загальний обсяг допомоги Євросоюзу Україні з початку війни становить 193,3 мільярда євро.

 

війна в Україніросія окупантиЄСдопомога Україні

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється