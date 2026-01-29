ЄС оголосив про 153 млн євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові

Європейська комісія оголосила про надання 153 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові на тлі триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру та складної гуманітарної ситуації в зимовий період.

Зазначається, що 145 млн євро буде спрямовано на гуманітарну допомогу Україні, щоб забезпечити захист, житло, їжу, грошову допомогу, психосоціальну підтримку та доступ до води та медичних послуг.

Ще 8 млн євро отримає Молдова для фінансування гуманітарних програм з підтримки українських біженців.

"Оскільки повномасштабне вторгнення росії входить у п’ятий рік, мільйони українців змушені виживати за мінусових температур без електроенергії та тепла, позбавлені базових умов для життя", — заявила єврокомісарка з питань управління кризами, готовності та рівності Хаджа Лахбіб.

За її словами, цього тижня було доставлено 447 електрогенераторів вартістю 3,7 мільйона євро, щоб відновити електропостачання лікарень, притулків та інших важливих служб.

Ще 500 генераторів зараз розгортаються, усі — зі стратегічних резервів rescEU, щоб підтримувати роботу основних послуг.

Загальний обсяг допомоги Євросоюзу Україні з початку війни становить 193,3 мільярда євро.