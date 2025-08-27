Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС прискорює скасування мит на промислові товари зі США на вимогу Трампа

27 серпня 2025, 14:13
Фото: atn.ua
Єврокомісія готова навіть обійти стандартні процедури, аби встигнути внести законодавчу пропозицію до кінця місяця.

Європейський Союз до кінця тижня планує прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари зі США у відповідь на вимогу експрезидента Дональда Трампа, який наполягає на цьому кроці перед зниженням американських мит на європейські автомобілі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

 

За даними агентства, Єврокомісія також планує надати преференційні тарифні ставки на окремі морепродукти та сільськогосподарські товари зі США.

ЄС визнав, що попередня торгова угода з адміністрацією Трампа є більш вигідною для США, однак Брюссель вважає її необхідною для забезпечення стабільності та передбачуваності для бізнесу.

Водночас Євросоюз робить цей крок, незважаючи на неодноразові погрози Трампа запровадити нові мита та санкції проти країн, які оподатковують американські онлайн-послуги. При цьому він не уточнює, на які саме країни будуть спрямовані ці заходи, і чи стосуватимуться вони ЄС.

Трамп тривалий час критикує технологічну та антимонопольну політику Євросоюзу щодо американських ІТ-гігантів, зокрема Google (Alphabet Inc.) та Apple Inc.

Наразі на європейські автомобілі та автозапчастини при експорті до США діє мито у розмірі 27,5%. Згідно з чинною торговельною угодою, американські мита на більшість європейських товарів мають бути знижені до 15%, однак Трамп наполягає, що це не стосується автопрому, поки ЄС не ухвалить окреме рішення про скасування мит на промислові товари.

Якщо Брюссель подасть відповідну законодавчу пропозицію до кінця місяця, нова 15-відсоткова митна ставка на європейські автомобілі набуде чинності вже з 1 серпня.

За словами джерел, Єврокомісія готова навіть обійти стандартну процедуру оцінки впливу, аби прискорити ухвалення рішення.

Ввечері 25 серпня Трамп вкотре заявив, що буде "протистояти країнам, які нападають на неймовірні американські технологічні компанії".

Раніше також Брюссель може відмовитися від ідеї розділення Молдови та України на єврошляху.

 

СШАмитаЄвросоюз

