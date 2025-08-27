Брюссель може відмовитися від ідеї розділення Молдови та України на єврошляху

Це питання стало особливо актуальним напередодні виборів у Молдові та візиту ключових європейських лідерів до Кишинева.

У Європейському Союзі обговорюють можливість синхронного відкриття першого кластеру переговорів про вступ із Молдовою та Україною, замість розділення цих країн на різні етапи процесу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

У середу, 27 серпня, до Кишинева прибудуть лідери Франції, Німеччини та Польщі — президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Дональд Туск. Очікується, що під час візиту вони підтвердять незмінність європейського курсу Молдови, зокрема напередодні парламентських виборів.

"Їхня присутність надсилає потужний сигнал – Молдова не самотня. Її європейський шлях є реальним, незворотним і підтримується всіма основними політичними силами в ЄС", – заявив євродепутат Зігфрід Мурешан, голова делегації Європарламенту у справах Молдови.

Разом із тим, остаточне рішення щодо відкриття переговорів із Молдовою поки що не ухвалено. Влітку представники ЄС обговорювали можливість швидкого відкриття переговорного кластера з Молдовою ще до виборів, аби посилити позиції проєвропейських сил у країні.

Втім, не всі в ЄС підтримали таку ідею. Один з європейських чиновників зазначив:

"Зрозуміло, що деякі хочуть прискорити переговори з Молдовою, але робити це з політичним підтекстом напередодні виборів недалекоглядно й може мати зворотний ефект. Інші країни пильно стежать за цим".

Видання вказує, що в контексті війни рф проти України і стратегічного значення обох країн, дедалі більше голосів звучить за паралельне просування кандидатур Києва і Кишинева.

"Кандидатури України та Молдови мають свою логіку. Але рішення мають ухвалюватися одноголосно і в рамках встановлених процедур", – зазначив французький чиновник.

Очікується, що конкретні рішення щодо подальших переговорів з Україною та Молдовою можуть бути ухвалені "найближчими днями або тижнями".

На думку двох європейських дипломатів, позитивний зсув у переговорах з Україною можливий уже восени — особливо з огляду на зростання тиску на Будапешт, який гальмує процес.

Останнім часом позиція ЄС почала змінюватися під впливом українських дипломатичних зусиль і активної підтримки з боку держав-союзників.

Так, 26 серпня глава МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель заявив, що країни Бенілюксу переконані: Україна та Молдова повинні рухатися до ЄС разом.