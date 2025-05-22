ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана

За даними "Європейської правди, перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Брюссель розробляє альтернативний сценарій проведення переговорів про вступ України до ЄС в обхід Угорщини. За даними "Європейської правди, перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Про це йдеться у матеріалі "Європейської правди"

Повідомляється, що в ЄС активно обговорюють так званий "план Б", який дозволить розпочати переговорний процес із Києвом, навіть якщо Будапешт продовжить блокувати ухвалення спільного рішення.

Джерела видання у Брюсселі підтверджують, що деякі юридичні дії у рамках цього плану були здійснені ще минулого тижня – хоча офіційно про них не повідомляють.

Основна частина альтернативного плану, яку в Брюсселі називають "паралельними переговорами", ще попереду. Її запуск може відбутися у серпні-вересні, якщо дипломатичні зусилля переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана не дадуть результату.

Суть ідеї – максимально використовувати гнучкість права ЄС. Там, де одностайність не є обов’язковою, Україна зможе продовжувати технічні та юридичні кроки до членства. А де згода всіх членів потрібна – 26 країн ЄС (усі, окрім Угорщини) будуть вести з Києвом "паралельні переговори", що будуть за можливості синхронізовані з перемовинами з Молдовою, щоби зберегти враження, ніби пакетне об'єднання цих держав зберігається.