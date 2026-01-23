Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС та США готують "план процвітання" для України на $800 млрд – подробиці угоди

23 січня 2026, 19:33
ЄС та США готують
president.gov.ua
Неназвані європейські чиновники та дипломати розповіли виданню, що 18-сторінковий документ описує 10-річний план, який гарантує відновлення України з прискореним шляхом до членства в ЄС.

США та Євросоюз у рамках плану процвітання України планують залучити 800 млрд доларів на відновлення країни після завершення війни з росією. Документ хочуть реалізувати протягом 10 років.

Про це повідомляє Politico.

Неназвані європейські чиновники та дипломати розповіли виданню, що 18-сторінковий документ описує 10-річний план, який гарантує відновлення України з прискореним шляхом до членства в ЄС. Європейська комісія розіслала план європейським столицям перед самітом лідерів у четвер, 22 січня, у Брюсселі.

За даними видання, фінансова стратегія відновлення України, включена до плану процвітання, розрахована до 2040 року і передбачає оперативний 100-денний план запуску проєктів.

При цьому, як заявляють в інвестиційній компанії BlackRock, яка консультує з відновлення України на безоплатній основі, залучення зовнішнього капіталу буде ускладнене, поки тривають бойові дії.

"Подумайте про це. Якщо ви керуючий пенсійним фондом, ви відповідаєте перед своїми клієнтами і пенсіонерами. Практично неможливо інвестувати в зону бойових дій. Я вважаю, що все має йти поетапно, і це займе час", - сказав 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заступник голови BlackRock Філіп Гільдебранд.

Документ передбачає інвестиції США в критичні мінерали, інфраструктуру, енергетику та технологічні проєкти в Україні. Однак, за словами Гільдебранда, бізнес не зможе розвернутися в повному обсязі, доки на східному фронті тривають атаки дронами та ракетами.

План процвітання є частиною 20-пунктної мирної угоди, яку США намагаються узгодити між Києвом і москвою. Його головне завдання - забезпечити перехід України від надзвичайної допомоги до сталого економічного розвитку.

Згідно з документом, Вашингтон виступає не тільки як донор, а й як стратегічний економічний партнер, інвестор і якір довіри для відновлення країни. Також передбачено пряму участь американських компаній та експертів на місцях, а роль США як мобілізатора приватного капіталу залишається ключовою.

війна в Україні

