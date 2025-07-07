ЄС веде переговори зі США щодо посилення тиску на путіна – глава МЗС Німеччини

Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.

Європа веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо того, як ще більше посилити тиск на російського диктатора путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє Ceske Noviny.

За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі США щодо того, як ще більше посилити тиск путіна.

Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.