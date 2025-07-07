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ЄС веде переговори зі США щодо посилення тиску на путіна – глава МЗС Німеччини

07 липня 2025, 19:33
ЄС веде переговори зі США щодо посилення тиску на путіна – глава МЗС Німеччини
Фото: Укрінформ
Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.
Європа веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо того, як ще більше посилити тиск на російського диктатора путіна.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє Ceske Noviny.
 
За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі США щодо того, як ще більше посилити тиск путіна.
 
Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.
 
"Ми домовилися, що ніколи не миритися з російською агресією. путін щоночі обсипає українські міста новими атаками, безпілотниками, ракетами. Це чітко показує, що російський президент не зацікавлений у мирі", - зазначив глава МЗС Німеччини.
 
За його словами, війна спрямована не лише проти України, а й проти європейського мирного та безпекового порядку.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

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