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ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і у росії

08 вересня 2023, 19:57
ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і у росії
Фото: AFP
Рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Європейська рада запровадила санкції щодо шести осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в російській федерації та на тимчасово окупованих Росією територіях України, включно з порушеннями свободи думок та їхнього вираження.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

У повідомленні уточнюється, що до переліку осіб, включених до санкційного списку, входять прокурори і судді, які працюють у судах, створених російськими окупаційними силами в незаконно анексованому Криму.

"Вони взяли участь у політично вмотивованому судовому процесі проти журналіста Владислава Єсипенка, засудженого до 6 років позбавлення волі, та кримського татарина Нарімана Джелялова", - наголошується в пресрелізі.

У Європейській раді констатували, що російський режим використовує судову систему країни "як інструмент у численних серйозних порушеннях прав людини".

"Система правосуддя не є незалежною і використовується для систематичного і грубого порушення прав людини осіб, які виступають проти панівного режиму, шляхом порушення їхньої свободи думок та їхнього висловлення", - деталізується у пресрелізі.

Зокрема, санкції застосовано до заступника прокурора "Сімферопольського районного суду Республіки Крим" Олени Подольної, судді Сімферопольського районного суду Длявера Берберова, судді "Верховного суду Республіки Крим" Віктору Крапку та прокурорки в "Прокуратурі Криму" Анастасії Супряги.

Крім того, санкції застосовано до двох співробітників Федеральної служби безпеки російської федерації (ФСБ) Дениса Коровіна і Віталія Власова, які або брали участь у катуванні Владислава Єсипенка, або проводили розслідування в його справі, а також до представників кримськотатарської громади та організації "Свідки Єгови" в Криму.

У повідомленні уточнюється, що обмежувальні заходи ЄС у рамках Глобального режиму санкцій у сфері прав людини тепер застосовуються загалом до 67 фізичних осіб і 20 організацій.

"Активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на території ЄС або транзитно проходити через них", - конкретизували в ЄС.

 

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